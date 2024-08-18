Кинопоказы под открытым небом запустили в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Кинопоказы под открытым небом начались на фестивале городского хозяйства в спорткомплексе "Лужники". Они проходят в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Фильмы можно посмотреть на большом мультимедийном экране. На нем в дневное время транслируется информация о работе и достижениях городских служб и энергетического комплекса столицы.

Напротив экрана находится амфитеатр более чем на 100 посадочных мест. Посетителей ждут бесплатные угощения.

Так, горожанам уже показали фильмы "Летят журавли", "Судьба человека" и "Баллада о солдате". Помимо них в программу вошли и другие киношедевры, рассказывающие о героизме и доблести.

21 и 22 августа зрителей приглашают на картину "Судьба", а 23 августа – на фильм-эпопею "Сталинград".

28 августа на площадке покажут первый фильм-трилогию о партизанах и военных разведчиках "Фронт без флангов" по мотивам документального романа Семена Цвигуна "Мы вернемся", а 30 августа пройдет показ "Горячего снега".

Также гости смогут увидеть такие фильмы, как "Вызываем огонь на себя", "Огненная дуга", "Сашка", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Джентльмены удачи", "Покровские ворота", "Берегись автомобиля", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и "Сердца четырех".

Между тем в рамках Московской международной недели кино состоятся девять кинофестивалей, в рамках которых гостям представят порядка 300 показов документального, короткого, анимационного и уличного кино от 40 регионов. Мероприятия пройдут в столице с 23 по 28 августа. В деловой программе ММНК примут участие как известные продюсеры, режиссеры, сценаристы и актеры, так и государственные деятели.

