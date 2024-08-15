Более 300 бесплатных показов состоится на Московской международной неделе кино

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках Московской международной недели кино состоятся девять кинофестивалей, в рамках которых гостям представят порядка 300 показов документального, короткого, анимационного и уличного кино от 40 регионов, рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Мероприятий в сфере кино много – и конкурсы, и фестивали, и мы попытались собрать все фестивали, которые проходят в разное время в разных городах на одной площадке в Москве", – отметил руководитель ведомства.

В свою очередь, по информации, которую получил ТАСС от Агентства креативных индустрий, в программу фестивалей также войдут конкурсы короткометражек, фильмы от начинающих авторов, веб-сериалов, созданных специально для просмотра на компьютерах и смартфонах.

Например, гостей ожидают фестивали документального контента стриминговых платформ Original+Doc, молодежного кино "Высоко" и международный фестиваль "Дни короткометражного кино". Еще в программу войдут мастер-классы и питчинги.

Мероприятия пройдут в Музее Москвы, в музее-заповеднике "Царицыно", "Технограде" и на Хохловской площади.

Московская неделя кино пройдет в столице с 23 по 28 августа. В деловой программе ММНК примут участие как известные продюсеры, режиссеры, сценаристы и актеры, так и государственные деятели.

Деловые мероприятия состоятся 26 и 27 августа в Центральном доме предпринимателя. За эти два дня здесь пройдут 25 панельных дискуссий, мастер-классов, круглых столов и презентаций.