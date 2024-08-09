Гаспар Ноэ заявил, что кинопарк "Москино" обладает огромным потенциалом

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Французский режиссер Гаспар Ноэ посетил кинопарк "Москино", созданный в рамках городского проекта "Москва – город кино", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Режиссер оценил образовательный центр, самый большой натурный хромакей в Европе, декорации улиц Берлина, городской дворик и другие декорации кинопарка. По его мнению, "Москино" обладает огромным потенциалом для создания масштабных кинопроектов.

"Все это они сделали сами в такие короткие сроки? Это действительно круто!" – сказал Ноэ во время экскурсии по локации "Порт".

Кроме того, в ходе визита было достигнуто соглашение о показе фильма режиссера "Вихрь" на Московской международной неделе кино.

Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 28 августа. Как рассказала член комиссии Мосгордумы по образованию, телеведущая и актриса Мария Киселева, планируется провести более 300 кинопоказов, а также концерты, встречи с актерами, экскурсии, мастер-классы, концерты и шоу. Она добавила, что особую программу предлагает кинопарк "Москино".

