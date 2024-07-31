Мария Киселева: беспрецедентное кинолето в столице завершает Московская неделя кино

Фото: Виталий Шабуров

Беспрецедентное московское кинематографическое лето завершает Московская неделя кино. Об этом Агентству "Москва" сообщила член комиссии Мосгордумы по образованию, телеведущая и актриса Мария Киселева.

"В ближайшее время в столице пройдут кинофестивали "Будем жить" и фестиваль молодежного кино "Высоко". До 22 августа юные москвичи имеют возможность посетить бесплатный показ детских фильмов. В настоящее время проводятся съемки народных короткометражных лент по проекту "От идеи до премьеры" и идет подготовка к проведению фестиваля об окружающей среде "Форма жизни", – сказала Киселева.

Такую активность она связывает с программой мэра Москвы "Москва – город кино" и участием в возрождении отечественного кинематографа структур Московского кинокластера.

"Завершает насыщенный летний сезон Московская международная неделя кино, которая пройдет с 23 по 28 августа. Намечено провести более 300 кинопоказов, а также концерты, встречи с актерами, экскурсии, мастер-классы, концерты и шоу", – пояснила Киселева.

По ее словам, это будет одно из самых заметных культурных событий года. Зрители увидят новые кинофильмы почти в 30 кинотеатрах.

"Также у них есть редкая возможность посмотреть кино в необычных условиях: парках, музеях, арт-пространствах, в открытых бассейнах и даже на крышах отелей. О масштабности предстоящего события говорит хотя бы тот факт, что ежедневно можно будет посетить порядка 200 мероприятий. Кроме того, в пяти локациях будут открыты мобильные съемочные павильоны. Здесь можно попробовать себя в роли гримера, актера, оператора или сценариста", – отметила Киселева.

Она добавила, что особую программу предлагает кинопарк "Москино", который, по мнению Киселевой, сегодня является двигателем кинопроизводства в России.

"Он приглашает всех посмотреть, как рождаются фильмы. Для гостей подготовили интересные прогулки, квесты и шоу с каскадерами. Свои двери откроет кинокластер "Метмаш", киностудия имени Горького", – рассказала Киселева.

Ранее музыкант, продюсер и член общественного совета Западного административного округа столицы Родион Газманов открыл серию показов фильмов международного фестиваля "Победили вместе". Первый показ прошел в центре московского долголетия "Проспект Вернадского". Более 40 человек смогли увидеть документальную ленту "Человек труда", которая в этом году стала абсолютным триумфатором фестиваля.

