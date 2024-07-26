Собянин: первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году в "Сколкове", сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По словам градоначальника, кластер разместится на пяти этажах здания бизнес-центра "Стратос" на улице Николы Теслы. Площадь кластера составит около 40 тысяч квадратных метров. Это позволит ведущим компаниям отрасли под одной крышей создавать видеоигры любого типа и сложности. Начинающие же компании-разработчики и анимационные студии получат доступ к высокотехнологичной профессиональной аппаратуре.

Присоединиться к кластеру планируют уже более 40 компаний, заявил мэр. В частности, в инновационном кластере хотят создать студию захвата движения, позволяющую создавать максимально реалистичную графику, сравнимую с кино.

На студии звукозаписи можно будет записывать фоновые звуки, саундтреки и музыку, озвучивать героев видеоигр и анимационных фильмов. В специально оборудованном кинозале можно будет отсмотреть и скорректировать разработанные материалы. Его укомплектуют экранами высокого разрешения с возможностью точной передачи цветов для корректировки видео.

Еще одна немаловажная функция кластера – образовательная. Здесь откроют современную обучающую площадку для молодых специалистов. Партнерами собираются стать как вузы, так и учреждения дополнительного образования.

Собянин отметил, что совместные образовательные программы, обучающие лекции и сессии вопросов и ответов с экспертами помогут сформировать и развивать новое поколение ИT-специалистов. Для образовательных программ и курсов в кластере предусмотрен лекторий. Это будет технически оснащенное модульное помещение с возможностью разделения под разные форматы мероприятий.

В конференц-зале и выставочной зоне можно будет проводить творческие и бизнес–мероприятия, размещать экспозиции, а также демонстрировать свои наработки. Для деловых совещаний предусмотрены переговорные комнаты.

"Уверен, что благодаря новой площадке индустрия видеоигр получит мощный импульс для развития, а город – новые рабочие места", – подчеркнул мэр.

Он обратил внимание, что гейм-индустрия считается одной из самых прогрессивных и творческих отраслей, развивающихся на стыке ИТ, искусства и образования. Исследование Агентства креативных индустрий Москвы показало, что видеоиграми увлечен практически каждый второй москвич. Причем для большинства это развлечение, а для некоторых – серьезный вид спорта с высокой конкуренцией, а соответственно, требующий упорных тренировок.

На сегодняшний день в киберспортивных секциях городских центров дополнительного образования занимаются более двух тысяч ребят. Во многих профессиях симуляторы являются неотъемлемым элементом обучения. К примеру, так тренируются пилоты и врачи.

У московских школьников есть возможность проверять гипотезы, экспериментировать и проводить научные исследования с помощью физической, химической и робототехнической виртуальных лабораторий и даже участвовать в виртуальных турнирах в "Московской электронной школе".

Мэр добавил, что компании, которые занимаются созданием и разработкой видеоигр, вносят весомый вклад в развитие экономики города. По его словам, дальнейшее развитие индустрии будет способствовать росту столичной ИT-отрасли, созданию инноваций в графике, звуке, искусственном интеллекте и виртуальной реальности, а также появлению новых высококвалифицированных рабочих мест. Именно поэтому город п поставил задачу поддержать ее, а оператором поддержки выступает Агентство креативных индустрий.

В Москве прошел прием заявок технологических компаний на участие в конкурсе "Медиаоборудование". Зарегистрироваться на мероприятие можно было до 21 июля. Проекты на конкурс могут предложить разработчики со всей России. Желающие должны представить прототип или готовое решение для создания видео- и аудиопродуктов.