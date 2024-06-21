Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Медиаоборудование" в Москве

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В Москве начался прием заявок технологических компаний на участие в конкурсе "Медиаоборудование". Зарегистрироваться на мероприятие можно до 21 июля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Вице-мэр уточнила, что проекты на конкурс могут предложить разработчики со всей России. Желающие должны представить прототип или готовое решение для создания видео- и аудиопродуктов. По словам Сергуниной, партнерами конкурса выступят лидеры российского медиарынка – крупные теле- и кинокомпании, студии виртуального продакшена и другие. На их площадках будут тестировать и внедрять лучшие разработки.

Проект "Медиаоборудование" стал продолжением прошлогоднего конкурса "Медиаиндустрия". На участие в нем поступило более 160 заявок, свыше 100 из них – от московских специалистов. Среди финалистов 2023 года есть компания, которая представила систему по созданию фонов для автомобильных сцен в кино. С ее помощью виды накладываются прямо во время съемок в павильонах и не требуют затратного постпродакшена или ожиданий нужного времени года и погоды.

Более того, на прошлогоднем конкурсе отметили цифровую вселенную для застройщиков и покупателей недвижимости. Она позволяет увидеть строящийся ЖК, погулять по его территории, оценить материалы отделки, обставить квартиру мебелью и сразу оформить заказ. Проект подойдет не только для сферы недвижимости, но и в музейном деле или туризме.

Также партнеры конкурса 2023 года заинтересовались разработкой, совмещающей съемочный процесс и цифровые эффекты в реальном времени. Благодаря ей режиссер и актеры видят виртуальную сцену.

Сергунина уточнила, что сфера медиабизнеса и киноиндустрия всегда находятся в поиске новаторских идей. Технологии помогают выделиться на фоне конкурентов, привлечь аудиторию, повысить качество и снизить издержки, заключила заммэра.

Ранее Сергунина заявила, что форум социального предпринимательства "Больше, чем бизнес" состоится на ВДНХ 27 и 28 июня. В мероприятии примут участие малые и средние предприниматели, а также представители крупных компаний, столичных и федеральных ведомств, институтов развития и некоммерческих организаций (НКО).