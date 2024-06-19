Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Международный молодежный фестиваль "ЛЦТ.Фест" пройдет в кластере "Ломоносов" 28 и 29 июня. Участниками могут стать все желающие от 14 лет, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В течение двух дней гостей ожидает насыщенная деловая программа: дискуссии с лидерами мнений, руководителями ведущих российских корпораций, пленарные сессии и многое другое", – отметила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

В выставочном пространстве все желающие смогут познакомиться с 20 инновационными проектами, которые отражают развитие различных технологий.

В первый день мероприятия состоится награждение финалистов конкурса на присуждение премии мэра столицы "Новатор Москвы". Во второй день пройдет финал хакатона "Лидеры цифровой трансформации".

Деловая часть программы будет посвящена серии международных открытых пленарных сессий на тему технологического предпринимательства, а также питч-сессии лучших российских и иностранных стартапов программы развития "Академия инноваторов".

Также для гостей откроется лекторий, где организуют серию открытых дискуссий с лидерами мнений, представителями науки, бизнесменами и ведущими IT-экспертами.

В число спикеров войдут писатель, сценарист и публицист Александр Цыпкин, нейрофизиолог Вячеслав Дубынин, астроном и просветитель Владимир Сурдин, начальник отдела машинного обучения российского видеохостинга Ростислав Корст, гендиректор пространства, посвященного кибербезопасности, Сергей Калмыков и другие. Ведущими программы будут Ярослав Бабушкин, Владимир Маркони, Алла Михеева и Александр Пушной.

В выставочной зоне посетители смогут увидеть технологии, которые основаны на автоматизированных системах и ИИ, арт-объекты, стать участниками квизов и выиграть сувениры партнеров фестиваля.

Ранее торжественная церемония награждения лауреатов премии Digital Leaders прошла в Центре событий РБК в Москве. Ими стали лидеры отрасли, которые не побоялись внедрять новые цифровые решения. В 2024 году признание своих достижений и звание лауреата получили более 50 крупных компаний.

