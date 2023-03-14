Бог в компьютере? Можно ли назвать ChatGPT идеальной разработкой

В последнее время стало появляться все больше публикаций о разработке компании OpenAI под названием ChatGPT. Это чат-бот с искусственным интеллектом, способный работать в диалоговом режиме и поддерживать запросы на разных языках. Что представляет из себя ChatGPT, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Программы, способные понимать живую речь и выдавать осмысленные ответы на вопросы, даже с помощью синтезированного голоса, – существуют довольно давно. Сегодня уже никого не удивляет возможность поинтересоваться у собственного смартфона или умной колонки погодой и услышать корректный ответ.

Но попробуйте не ограничиваться одним вопросом, а провести с таким ассистентом чуть более долгую беседу. Уже на втором-третьем ответе вы поймете, что это невозможно. Программа не способна помнить контекст диалога: в ее памяти нет того, о чем был разговор даже полминуты назад. Каждая пара "вопрос-ответ" генерируется заново, с нулевой отметки.

ChatGPT устроен одновременно и проще, и сложнее голосового помощника. С одной стороны, нейросеть не умеет понимать и генерировать человеческий голос. Все общение с ней происходит в текстовом режиме в чате. С другой стороны, она может следить за контекстом: и это огромный плюс.

Диалог с программой наконец-то стал полноценной беседой. ChatGPT умеет следить за основной темой разговора и отвечать на уточняющие вопросы по теме. Но это не главная особенность программы.

В отличие от всех предыдущих разработок, ChatGPT не выдает заранее запрограммированные ответы. Виртуальный собеседник буквально синтезирует смысл, отталкиваясь от огромного количества текстов, на которых обучен. При этом он не просто комбинирует слова и предложения, но и оперирует множеством фактов. Самой разной информацией и сведениями, полученными из книг, справочников, энциклопедий, информационных сайтов и так далее.

Но и это еще не все. Помимо знаний, у ChatGPT есть и умения. В первую очередь, конечно, это текстовые, литературные навыки. Искусственный интеллект может написать статью, рассказ или стихотворение на заданную тему. Именно поэтому школьники и студенты бросились заказывать у ChatGPT рефераты и дипломные работы, как только OpenAI предоставила доступ к своему детищу всем желающим.



Помимо помощи нерадивым ученикам, нейросеть умеет писать программный код, переводить тексты с одного языка на другой и даже анализировать аккордовые последовательности в популярных песнях. Еще среди навыков ChatGPT есть способность к прогнозированию: чат-бот может попытаться предсказать биржевые котировки и погоду на пару лет вперед. Или даже предположить, как бы выглядела сегодня жизнь на Земле, если бы 65 миллионов лет назад динозавры не вымерли.

Все эти умения, недоступные ранее даже самым сложным алгоритмам, производят очень сильное впечатление. Многих это заставляет думать, что программисты создали едва ли не "бога в компьютере", "мировой сверхразум" или что-то подобное. Но на самом деле все, разумеется, обстоит совсем не так.

В работе даже такой совершенной системы есть множество недостатков, незаметных на первый взгляд. Код, который пишет ChatGPT, требует тщательной проверки программистами-людьми, поскольку содержит много избыточных и нелогичных элементов. В статьях и научных работах, сгенерированных им, часто есть непроверенные или просто ошибочные данные. Причина в гигантском объеме текстов, на которых обучали искусственный интеллект и корректность которых проверить невозможно.

Кроме того, ChatGPT ничего не знает о событиях, произошедших после 2021 года. Именно тогда закончилось его обучение, а ничего нового чат-бот попросту не читает.

Одним словом, OpenAI создали невероятно сложный инструмент, способный крайне убедительно притворяться разумным. Именно так – настоящего интеллекта у нейросетей нет, и на данном этапе развития быть не может. Конечно, со временем подобные ИИ будут только совершенствоваться, но до разума настоящего (даже не самого умного) человека им еще очень и очень далеко.

Хотя…

