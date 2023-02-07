Нейрозрелище. Как искусственный интеллект научили создавать бесконечный сериал

В декабре 2022 года на одной из платформ стартовал бесконечный сериал, который в реальном времени создается искусственным интеллектом. Шоу основано на американском ситкоме "Сайнфелд". С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: телеграм-канал VGTimes

Крылатая фраза из фильма "Москва слезам не верит" сегодня должна звучать так: "Скоро ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – один сплошной искусственный интеллект". И как бы забавно это ни звучало, похоже, здесь есть огромная доля правды.

Нейросети, еще недавно выполнявшие самые простые задания, сегодня взялись за креатив. По текстовым запросам они рисуют фотореалистичные изображения, сочиняют музыку, пишут программный код и сценарии, создают рефераты и дипломные работы, генерируют видео… Конечно, пока ИИ-контент далек от идеала. Но нет никаких сомнений, что через несколько лет все это будет невозможно отличить от творений человеческого разума.

На одном из каналов стриминговой платформы Twitch вот уже несколько недель, не прерываясь ни на секунду, идет сериал "Ничего, Навсегда" ("Nothing, Forever"). Его действие происходит в гостиной нью-йоркской квартиры, где четверо главных героев обсуждают свои любовные приключения, делятся планами, шутят, рассказывают о жизни и так далее. Диалоги персонажей сопровождаются закадровым смехом.

Создателей сериала зовут Скайлер Хартл и Брайан Хаберсбергер, но назвать их авторами, пожалуй, нельзя. Всю работу в проекте делают нейронные сети: диалоги пишет языковая модель GPT-3 от OpenAI, другие задачи выполняют специальные программы Stable Diffusion, DALL-E и Azure Cognitive Services. Алгоритмы занимаются режиссурой, построением мизансцен, операторской работой, монтажом и написанием музыки.

Одна из немногих задач, которую здесь выполняют живые люди, – расстановка закадрового смеха. Поначалу это тоже делал ИИ, но оказалось, что он не до конца понимает, где нужно хохотать. Поэтому смех часто звучал после произвольных фраз, а то и вовсе в паузах.

К слову, это не единственный огрех: персонажи сериала иногда застывают в странных позах, говорят абракадабру, пытаются пройти сквозь стены, промахиваются мимо стульев и так далее. Все это немного сглаживается визуализацией. Шоу создается в стиле компьютерных квестов 1990-х годов, где такие баги были в порядке вещей: картинка сильно упрощена, движения героев "деревянные", а мимика полностью отсутствует. Музыка в сериале тоже далеко не шедевр. Чаще всего это короткие джинглы на пару секунд, состоящие из нескольких нот.



Фото: телеграм-канал VGTimes

Разумеется, пока это всего лишь эксперимент: даже зрителей у "Nothing, Forever" пока не очень много (а временами бывает и вовсе ни одного). Но создатели ситкома заявляют, что в будущем планируют создать настоящий сериал от ИИ и продать его Netflix.

И, судя по всему, очень скоро это действительно произойдет, хотя и необязательно у этой команды. Нейросети сегодня развиваются стремительными темпами, их навыки растут в геометрической прогрессии. Едва ли не каждый день ИИ учится выполнять новую задачу, и качество результата постоянно растет.

В кинематографе, похоже, больше не осталось профессий, которыми бы не овладели нейросети. Вспомните титры любого фильма – в производстве задействованы десятки и сотни людей, и каждому из них нужно платить. Алгоритмы с этой точки зрения намного выгоднее, пусть и в ущерб качеству.

Даже актеры, которых мы видим на экране, очень скоро перестанут быть живыми людьми. Поиски подходящего типажа, вживание в роль, грим, костюмы, тембр голоса – все это окажется совершенно ненужным. Режиссер будет "лепить" для себя героя, буквально задавая параметры: рост, вес, количество и расположение морщин, цвет кожи, походка. Все это будет можно выбрать и настроить. Правда, и самого режиссера тоже заменит искусственный интеллект.

Словом, человечество ждут эра контента, полностью созданного машинами. Живопись, скульптура, музыка, подкасты, новости и развлекательные шоу – абсолютно все для нас будут делать нейросети. Нам останется только бесконечно все это потреблять. Можно лишь надеяться, что этот период нашей истории будет не слишком длинным и не лишит нас самих творческих способностей.

Хотя…

