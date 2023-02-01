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Ученые объяснили, останется ли человечество без кофе

Больше не взбодрит? Чем человечество может заменить вымирающие сорта кофе

Группа ботаников из Британии и Уганды опубликовала статью в журнале Nature, из которой следует, что двум самым популярным сортам кофе грозит вымирание. О том, чем можно их заменить, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: depositphotos/photofriday

Миллионы людей на планете начинают свой день с чашки кофе. Многие на этом не останавливаются и добавляют еще несколько кружек в течение дня. Самые отчаянные любители способны употреблять "жидкую бодрость" даже перед сном. Все это вместе делает кофе вторым по популярности напитком на Земле. А связанный с ним бизнес – одним из самых прибыльных.

Существует 124 официально зарегистрированных вида кофе. Но, как ни странно, все мировые поставки сосредоточены всего на двух: это арабика (около 55% мирового производства) и робуста (около 45%). Остальное – различная экзотика, не делающая особой погоды.

В 2021 и 2022 годах производители внезапно столкнулись с острой нехваткой сырья. Из-за этого цена на кофе по всему миру резко подскочила, в некоторых странах – в 2–3 раза. Причин дефицита специалисты называют множество. Это и засуха в Бразилии – а это основной поставщик на мировом рынке (3,6 миллиона тонн в год), и сразу несколько эпидемий, поразивших плантации в разных странах. Сказалась даже пандемия COVID-19, сократившая количество рабочих рук и нарушившая логистику. И все это происходит на фоне растущего спроса: за последние три десятка лет производство кофе выросло на 77%.

Согласно компьютерным симуляциям климата нашей планеты, дальше будет только хуже. Биологи предрекают резкое снижение урожайности кофе, причем сильнее всего – именно арабики и робусты. За десятилетия активного культивирования эти сорта потеряли устойчивость к болезням, паразитам и капризам погоды. Ведь все это время люди тщательно оберегали их от напастей.

Два главных сорта пострадают больше остальных, и это может привести к коллапсу кофейной отрасли. Способов борьбы с этим существует совсем немного. Можно перевезти плантации в районы с более подходящим климатом. Но это невероятно затратный способ, который к тому же не даст гарантированного результата. Можно попытаться адаптировать кофе к изменяющимся условиям. Однако на это потребуется много времени, которого нет.

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Но существует и третий вариант, обещающий стать наиболее успешным, – начать, наконец, выращивать что-то, кроме робусты и арабики. Среди сотни с лишним различных видов наверняка есть те, что способны сопротивляться и климату, и болезням. Биологи предлагают присмотреться к сорту либерика, или либерийскому кофе (Coffea liberica). Тем более репутация "спасителя человечества" у этого вида уже есть.

В конце XIX века крупнейшие плантации арабики поразила эпидемия кофейной ржавчины, известной в некоторых странах как "ройя". Это заболевание, вызываемое паразитирующим грибом Hemileia vastatrix. Он покрывает листья кофейного дерева оранжевыми пятнами, которые препятствуют фотосинтезу. Понятно, что в разгар эпидемии ни о какой урожайности говорить не приходилось – деревьям просто не хватало ресурсов, чтобы давать плоды. Но либерика оказалась более устойчива к грибку, и тогда производители переключились на нее.

Правда, звездный час длился недолго: крупные плоды этого вида сложнее обрабатывать, а зерна требуют более тщательной обжарки. Иначе вкус очень легко испортить. Поэтому, когда в начале XX века начался "кофейный бум", производители быстро вернулись к арабике. Она к тому моменту как раз оправилась от эпидемии.

Но тогда никто не обращал большого внимания на еще одну особенность либерийского кофе: этот вид хорошо растет в более теплых и низинных регионах. В отличие от изнеженной арабики, предпочитающей прохладу и высокогорье. Зато сегодня это может по-настоящему спасти индустрию: раз либерика хорошо растет при высокой температуре, значит, глобальное потепление пойдет ей только на пользу. "Заброшенный" вид также сохранил неплохую устойчивость к болезням. А современные технологии вполне позволяют и обрабатывать крупные плоды, и обжаривать капризные зерна.

Словом, исследователи предлагают вернуться к незаслуженно забытому сорту, чтобы человечество по-прежнему могло начинать каждый день с ароматного напитка (а кофейные магнаты – набивать карманы миллионами). Главное, чтобы глобальное потепление не оказалось настолько сильным, что с ним не сможет справиться ни один сорт. Тогда человечество будет пить цикорий. Говорят, что очень похоже.

Хотя...

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