Ученые выяснили, насколько был развит мозг у динозавров

Ученые из американского Университета Вандербильта, расположенного в Нэшвилле, предположили, что по крайней мере некоторые из видов динозавров обладали развитым мозгом: по когнитивным способностям он сравним с современными приматами. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Когда человечество открыло окаменелости динозавров, их долгое время считали допотопными животными. В прямом смысле слова: полагали, что это останки тех недостойных зверей, которых Ной не взял на борт ковчега во время библейского всемирного потопа.

Массовый интерес к динозаврам в современном обществе возник относительно недавно – после выхода на экраны в 1993 году фильма Стивена Спилберга "Парк юрского периода". Этот и последующие фильмы франшизы сложили в умах публики образ древних ящеров как гигантских безмозглых машин для убийства – за очень редкими исключениями.

Со временем ученые открывали все новые детали строения динозавров, самой впечатляющей из которых стало наличие перьев. Сегодня настал черед мозгов: похоже, огромные пернатые ящерицы были вовсе не такими тупыми.

Проблема с изучением мозга динозавров заключается в том, что исследовать-то, собственно говоря, нечего. Мягкие ткани не сохраняются так долго, и фоссилизации (замещения минералами) с ними не происходит. Все, что есть у палеонтологов, – это окаменевшие черепные коробки, да и те не всегда целые. По полостям в них можно было бы судить о размере мозга, но, во-первых, этот показатель мало говорит о когнитивных способностях, а во-вторых, даже у современных видов мозг не всегда занимает череп целиком.

Научное издание Journal of Comparative Neurology опубликовало статью, авторы которой подошли к задаче принципиально новым способом. Они попытались подсчитать плотность нейронов в коре головного мозга динозавров – области, важной для выполнения интеллектуальных задач. У современных млекопитающих и птиц плотность этих нейронов намного выше, чем у нынешних рептилий. Птицы – это потомки (а точнее, выжившая ветвь) теропод, хищных динозавров, к которым относился, например, тираннозавр. Было бы логично предположить, что некоторые приемы сравнительной птичьей анатомии подойдут и для древних ящеров.

Основываясь на оценках массы мозга, полученных с помощью компьютерной томографии черепов динозавров, и большой базе данных о массе мозга птиц и рептилий, исследователи вывели формулу зависимости плотности нейронов от массы тела. Выяснилось, что мозг теропода подчиняется тем же правилам, что и у теплокровных птиц (например, страусов), а мозг зауроподов (таких как брахиозавр) больше похож на мозг современных хладнокровных рептилий.



Тероподы были намного сообразительнее, чем принято считать. Например, у 6-метрового алиорамуса, жившего на территории современной Монголии 70 миллионов лет назад, было около 1 миллиарда корковых нейронов – примерно столько же, сколько у современных обезьян-капуцинов. А в 300-граммовом мозге огромного тираннозавра, из-за которого он и приобрел репутацию тупицы, содержалось 3,3 миллиарда нейронов – больше, чем у нынешних павианов!

Конечно, это не сравнить с человеком, только в одной коре мозга которого примерно 16 миллиардов нервных клеток, но и безмозглым тираннозавра теперь не назовешь.

Приматы – одни из самых развитых животных на Земле. Те же капуцины способны использовать и даже изготавливать инструменты: они скалывают камни до появления острых краев, чтобы потом вскрывать ими скорлупу орехов и панцири ракообразных. Ученые осторожно предполагают, что и динозавры (по крайней мере, некоторые из них) могли использовать инструменты, жить в социуме и даже передавать знания из поколения в поколение.

К сожалению для них (и к счастью для нас), развитый мозг не позволил древним титанам пережить падение гигантского метеорита. Но если бы этой катастрофы не произошло, вполне вероятно, что потомки динозавров, дожившие до наших дней, стали бы доминирующим разумным видом планеты (вместо Homo Sapiens). Мало того, поскольку у них была бы фора в несколько десятков миллионов лет, Saurus Sapiens были намного более развитыми, чем мы сейчас, и наверняка давно вышли бы в космос и колонизировали другие планеты.

Хотя...