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06 октября, 00:00

Наука
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Почему ученые боятся доставлять марсианские образцы на Землю

Космический вирус: могут ли марсианские образцы разрушить Землю

К 2031 году космическое агентство NASA планирует доставить на Землю образцы марсианских пород, собранные марсоходом Perseverance. Многие ученые обеспокоены тем, что вместе с ними на нашу планету могут попасть инопланетные патогены, и последствия этого могут оказаться самыми печальными. В вопросе разбирался научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: NASA

Ученые очень давно мечтали заполучить в свои руки фрагменты других планет, и сегодня они находятся как никогда близко к этому событию. Perseverance лихо откалывает образцы в марсианском кратере Езеро и готовит их к отправке на Землю. Исследователи в нетерпении потирают руки: одно дело – изучать Марс ограниченным инструментарием марсохода и разглядывать полученные оттуда фотографии, и совсем другое – изучать камни иного мира здесь, используя любые современные методы и инструменты. Миссия Mars Sample Return (MSR) движется полным ходом, несмотря на то что многие аппараты для ее осуществления пока не вышли даже из стадии чертежей.

Но вместе с ожиданием в научном сообществе зреют и опасения. Мы до сих пор не знаем, была ли на Марсе жизнь. Возможно, какие-то ее фрагменты сохранились по сей день (конечно, не в виде полноценных организмов), и, попав в земную биосферу, они будут способны на... На что конкретно – никто не представляет, и это лишь усиливает беспокойство.

Последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми, и чем ближе заветная дата, тем громче слышны голоса скептиков.

Дело дошло до того, что эксперты NASA вынуждены проводить встречи с журналистами, подробно объясняя, как именно образцы будут доставлены на Землю и какие меры безопасности будут приняты. Каждый добытый камешек заключат в собственный герметичный контейнер, вскрывать их будут в специально оборудованных лабораториях, наглухо изолированных от внешнего мира, работать с ними будут исключительно роботы и дистанционные манипуляторы...

Профессор Стивен Беннер, работающий с NASA над способами обнаружения инопланетных генетических материалов, комментирует ситуацию так: "За более чем 3,5 миллиарда лет с тех пор, как на Земле появилась жизнь, триллионы других горных пород совершили аналогичные путешествия. Если марсианская микробиота существует и может нанести ущерб биосфере Земли, это уже произошло, и еще несколько килограммов от NASA ничего не изменят".

Беннер напоминает, что на Землю ежегодно попадает несколько тонн инопланетного вещества, примерно 500 килограммов из них – с Марса. Метеориты, сталкивающиеся с Красной планетой, обычно выбивают осколки породы в космос, и в конечном итоге некоторые из них падают на нашу планету.

Фото: NASA/JPL-Caltech

У скептиков и на эти доводы есть серьезные возражения. Тонны инопланетного вещества, о которых говорит профессор – это в основном пыль, много столетий путешествовавшая по космосу и основательно "прожаренная" радиацией. Жизнь в таких условиях вряд ли способна сохраниться. Более крупные метеориты тоже обеззаражены космическим излучением, а те из них, что все же долетают до поверхности Земли, проходят "дополнительную обработку": входя в атмосферу, небесные камни разогреваются до очень высоких температур, что тоже защищает нас от предполагаемых внеземных микроорганизмов и чуждых фрагментов ДНК.

Но образцы, доставленные в ходе миссии MSR, будут надежно защищены: в этом и заключается смысл всего проекта! Даже запланированное приземление со скоростью около 150 км/ч не должно повредить герметичные капсулы.

Ученые хотят привезти на Землю свежие, нетронутые фрагменты инопланетной литосферы, а не метеориты, тысячелетиями мотавшиеся в межпланетном пространстве. И если марсианские патогены все-таки существуют, они будут доставлены к нам невредимыми.

Правда, оптимистов в этом вопросе все равно больше, чем пессимистов. Большинство исследователей считают, что опасности никакой нет: жизнь на Марсе если и существовала, то настолько давно, что ее вероятные останки не могут нанести нам никакого вреда. Это все равно что бояться подхватить древний грипп от окаменевших костей динозавра: никакого биологического материала в них давно нет. По тем же причинам глупо опасаться занесения марсианских вирусов на Землю. Ничего такого не будет.

Хотя...

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Гринько Николай

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