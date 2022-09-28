Ученые объяснили, зачем столкнули зонд DART с астероидом

Космическое агентство NASA успешно произвело столкновение специализированного космического аппарата DART (Double Asteroid Redirection Test) с поверхностью астероида Диморф (Dimorphos). О том, для чего и как это было сделано, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: NASA/Johns Hopkins APL

Итак, это случилось: человечество впервые в истории разбило космический аппарат о поверхность астероида, совсем как в фантастическом фильме "Армагеддон". Правда, там это произошло случайно, а DART был уничтожен намеренно, в рамках будущей программы планетарной защиты. Мало того, аппарат и был построен с одной-единственной целью: совершить столкновение с космическим булыжником. Для того чтобы лучше представлять себе ситуацию, изучим оба объекта – и природный, и технический.

Начнем с того, что Диморф – всего лишь спутник другого, более крупного астероида Дидим (Didymos): меньший (диаметром 160 метров) вращается вокруг большего (780 метров), словно Луна вокруг Земли. Вся эта система расположена в 11 миллионах километров от нашей планеты и никакой опасности для человечества не представляет: в ближайшие пару-тройку миллиардов лет наши орбиты не пересекутся. Эта пара астероидов была открыта еще в 2003 году, но до последнего момента у нее был только ничем не примечательный номер S/2003 (65803).



Но два года назад было решено провести уникальный эксперимент по изменению орбиты удаленного небесного тела – проще говоря, проверить, можем ли мы столкнуть камень с орбиты, "швырнув" в него чем-нибудь тяжелым.

Именно тогда Международный астрономический союз дал этой парочке имена, чтобы в прессе было удобнее освещать ход миссии.

Теперь о космическом аппарате. Миссия DART (Double Asteroid Redirection Test, "испытания перенаправления двойного астероида") – это разработка Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса и нескольких центров NASA. Зонд запустили еще год назад, 24 ноября 2021-го, и все это время он летел к цели. Спутник представляет собой куб размерами 1,2×1,3×1,3 метра, оснащенный восьмиметровыми солнечными батареями. Вся электроника, которая есть на борту, предназначена лишь для связи с Землей и автоматического управления – научной аппаратуры на DART по большому счету нет. Задача аппарата была такова: разогнаться до скорости 6,6 километра в секунду (почти 24 000 километров в час!) и врезаться в Диморф. Удивительно, но даже при массе 610 килограммов такое столкновение вовсе не выбьет астероид в открытый космос, а приведет лишь к очень незначительному изменению его орбиты, отследить которое можно только очень точными приборами.

26 сентября 2022 года в 23:14 по Гринвичу миссия успешно завершилась: DART разбился о Диморф, передав на Землю кадры этого столкновения (точнее, приближения до момента удара, дальше снимать было уже нечем).



Фото: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

Человечество уже довольно давно изучает и каталогизирует астероиды и все больше убеждается в том, что от них нужно защищаться. Удар не слишком большого по космическим меркам камушка может стереть с планеты все живое, а нам очень не хочется повторять судьбу динозавров. Беда в том, что мы до сих пор не придумали, как именно противостоять небесным гостям. Способы предложены разные – от ядерных взрывов до покрытия астероидов светоотражающей краской, но единственным осуществимым сегодня является "кинетический" – тот самый удар "в лоб".

Да, мы наверняка сможем сдвинуть астероид всего на волосок, но, как ни странно, этого может оказаться достаточно.

Будущая система планетарной защиты по плану должна выполнять две задачи: обнаруживать потенциально опасные астероиды задолго до столкновения с Землей и направлять к ним "бодающиеся беспилотники", чтобы те корректировали их орбиту. Крохотные изменения траектории будут накапливаться несколько десятков или сотен лет, и со временем "сдвинутые" астероиды перестанут представлять для нас опасность. Да, результатов придется ждать очень долго, но у нас нет других вариантов.

Теперь осталось дождаться данных о том, насколько удар изменил орбиту Диморфа. Кстати, в пресс-релизе несколько раз особо подчеркивается тот факт, что никакого вреда миссия не принесет. Диморф не полетит в сторону Земли – мы пока при всем желании не сможем этого сделать. Правда, некоторое количество выбитой "щебенки" когда-нибудь все же доберется до нас, но произойдет это только через несколько тысяч лет. Прогнозы обнадеживают.

Хотя...