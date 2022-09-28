Ученые объяснили, зачем столкнули зонд DART с астероидом

Космическое агентство NASA успешно произвело столкновение специализированного космического аппарата DART (Double Asteroid Redirection Test) с поверхностью астероида Диморф (Dimorphos). О том, для чего и как это было сделано, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.
Итак, это случилось: человечество впервые в истории разбило космический аппарат о поверхность астероида, совсем как в фантастическом фильме "Армагеддон". Правда, там это произошло случайно, а DART был уничтожен намеренно, в рамках будущей программы планетарной защиты. Мало того, аппарат и был построен с одной-единственной целью: совершить столкновение с космическим булыжником. Для того чтобы лучше представлять себе ситуацию, изучим оба объекта – и природный, и технический.
Начнем с того, что Диморф – всего лишь спутник другого, более крупного астероида Дидим (Didymos): меньший (диаметром 160 метров) вращается вокруг большего (780 метров), словно Луна вокруг Земли. Вся эта система расположена в 11 миллионах километров от нашей планеты и никакой опасности для человечества не представляет: в ближайшие пару-тройку миллиардов лет наши орбиты не пересекутся. Эта пара астероидов была открыта еще в 2003 году, но до последнего момента у нее был только ничем не примечательный номер S/2003 (65803).
Именно тогда Международный астрономический союз дал этой парочке имена, чтобы в прессе было удобнее освещать ход миссии.
Теперь о космическом аппарате. Миссия DART (Double Asteroid Redirection Test, "испытания перенаправления двойного астероида") – это разработка Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса и нескольких центров NASA. Зонд запустили еще год назад, 24 ноября 2021-го, и все это время он летел к цели. Спутник представляет собой куб размерами 1,2×1,3×1,3 метра, оснащенный восьмиметровыми солнечными батареями. Вся электроника, которая есть на борту, предназначена лишь для связи с Землей и автоматического управления – научной аппаратуры на DART по большому счету нет. Задача аппарата была такова: разогнаться до скорости 6,6 километра в секунду (почти 24 000 километров в час!) и врезаться в Диморф. Удивительно, но даже при массе 610 килограммов такое столкновение вовсе не выбьет астероид в открытый космос, а приведет лишь к очень незначительному изменению его орбиты, отследить которое можно только очень точными приборами.
26 сентября 2022 года в 23:14 по Гринвичу миссия успешно завершилась: DART разбился о Диморф, передав на Землю кадры этого столкновения (точнее, приближения до момента удара, дальше снимать было уже нечем).
Человечество уже довольно давно изучает и каталогизирует астероиды и все больше убеждается в том, что от них нужно защищаться. Удар не слишком большого по космическим меркам камушка может стереть с планеты все живое, а нам очень не хочется повторять судьбу динозавров. Беда в том, что мы до сих пор не придумали, как именно противостоять небесным гостям. Способы предложены разные – от ядерных взрывов до покрытия астероидов светоотражающей краской, но единственным осуществимым сегодня является "кинетический" – тот самый удар "в лоб".
Будущая система планетарной защиты по плану должна выполнять две задачи: обнаруживать потенциально опасные астероиды задолго до столкновения с Землей и направлять к ним "бодающиеся беспилотники", чтобы те корректировали их орбиту. Крохотные изменения траектории будут накапливаться несколько десятков или сотен лет, и со временем "сдвинутые" астероиды перестанут представлять для нас опасность. Да, результатов придется ждать очень долго, но у нас нет других вариантов.
Теперь осталось дождаться данных о том, насколько удар изменил орбиту Диморфа. Кстати, в пресс-релизе несколько раз особо подчеркивается тот факт, что никакого вреда миссия не принесет. Диморф не полетит в сторону Земли – мы пока при всем желании не сможем этого сделать. Правда, некоторое количество выбитой "щебенки" когда-нибудь все же доберется до нас, но произойдет это только через несколько тысяч лет. Прогнозы обнадеживают.
Хотя...