Американский зонд DART столкнулся в космосе с астероидом. Произошло это в рамках научного эксперимента по изменению орбиты небесного тела.

Космический зонд DART был запущен в ноябре 2021 года. 27 сентября в 02:15 по московскому времени он столкнулся с астероидом Диморф, который не представляет угрозы для Земли. Аппарат в этот момент двигался со скоростью около 24 тысяч километров в час.

В NASA отметили, что результаты этого научного эксперимента помогут в будущем защитить планету от опасных астероидов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.