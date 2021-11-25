Космический корабль "Прогресс МС-17" затоплен в Тихом океане

Фото: roscosmos.ru

Космический корабль "Прогресс СМ-17" затоплен в несудоходном районе Тихого океана после завершения миссии. Об этом сообщает RT со ссылкой на "Роскосмос".

При этом небольшое количество несгоревших в атмосфере фрагментов упали на так называемое кладбище космических кораблей.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-2.1Б" с военным аппаратом успешно стартовала с космодрома Плесецк. Пуск был произведен в четверг, 25 ноября, в 04:09.

Позднее ракета-носитель была принята на сопровождение наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил.

