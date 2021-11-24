NASA запустит космический аппарат для столкновения с астероидом

24 ноября NASA планирует запустить космический аппарат, который должен будет столкнуть с орбиты околоземный астероид. С подробностями этой миссии знакомит научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

Сразу же хотим успокоить читателей: Земле ничего не угрожает. Космический объект (65803) Дидим вовсе не собирался падать на нашу планету, да и после столкновения с зондом его новая орбита не приведет к катастрофе. Дидим был открыт в 1996 году, и у него есть интересная особенность: собственная мини-Луна. Говоря астрономическим языком, Дидим – это двойной астероид. Его "первичное тело" Дидим A – огромный булыжник примерно 780 метров в поперечнике, а "вторичное тело" Дидим B (иногда его называют Didymoon) – камень менее крупных размеров, его диаметр – примерно 160 метров.



Подавляющее большинство астероидов, занесенных в список потенциально опасных, как раз такого размера – около полутора сотен метров, поэтому в качестве ударной цели NASA выбрала именно Дидим B.



Проект, призванный выяснить, насколько земляне способны противостоять метеоритной угрозе, называется DART (англ. Double Asteroid Redirection Test) – "испытания перенаправления двойного астероида". Дидим находится не очень далеко от Земли, поэтому его хорошо видно в большие телескопы. Сам зонд DART – это кубический аппарат размером 1,2х1,3х1,3 метра. Разумеется, он не предназначен исключительно для столкновения, на его борту есть ионный двигатель и множество электронных приборов, которые будут проводить научную работу. Времени для этого достаточно: лететь предстоит около года, DART достигнет цели лишь в конце сентября 2022 года, когда астероид будет находиться в 11 миллионах километров от Земли.



Фото: NASA/USSF 30th Space Wing/Aaron Taubman

Вернемся к Дидиму. Расстояние между первичным и вторичным телами этого двойного астероида – примерно километр. Большой Дидим A довольно неспешно вращается, совершая полный оборот за 2,26 часа. Маленький Дидим B "ходит" вокруг него, завершая полный оборот примерно за 12 часов. Согласно плану, космический аппарат DART врежется в мини-Луну на скорости 6,6 километра в секунду.

Расчеты показывают, что от такого столкновения Дидим B не улетит в открытый космос, не направится в сторону Земли и не упадет на Дидим A: на это просто не хватит энергии удара. Вместо этого он чуть замедлится – буквально на десятые доли процента. Однако этого достаточно, чтобы его орбитальный период увеличился на несколько минут, а такие изменения уже можно будет отследить наземными телескопами. Так мы сможем понять, способны ли вообще повлиять на движение небесных камней.



Сам космический аппарат от такого удара разлетится в пыль. Мы, вероятно, даже сможем это увидеть: полет и столкновение будет отслеживать итальянский аппарат Light Italian Cubesat. К 2026 году к Дидиму приблизится европейская миссия "Гера", чтобы сфотографировать последствия.



Кстати, пыль должна полететь и от астероида. По подсчетам специалистов, через несколько тысяч лет мелкие обломки Дидима B долетят до Земли, вызвав первый искусственно созданный метеоритный дождь.

До сих пор способы увода астероидов с опасных орбит обсуждались только теоретически. Вариантов предлагалось несколько: например, кроме "тарана", изучалась возможность постепенного "сдвига" с помощью реактивного двигателя. Среди проектов есть и гигантский парус, и ядерный взрыв, и мощный лазер, и даже покраска астероида в белый цвет – чтобы его "сдуло" с траектории солнечным ветром. Настало время проверить на практике хотя бы один из способов, и начать решили с удара. Очень хочется, чтобы он оказался настолько действенным, что другие варианты даже испытывать не придется. Хотя…

