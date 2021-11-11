Ученые выяснили, почему собаки наклоняют голову набок

Венгерские ученые из Университета имени Лоранда Этвеша выяснили, почему собаки наклоняют голову набок, когда человек дает им сложную команду или разговаривает с ними. О том, для чего этот жест нужен собакам и что это открытие может означать, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Каждый из нас может вспомнить, как именно собаки наклоняют голову набок – этот жест неизменно вызывает у большинства людей улыбку или хотя бы положительные эмоции. Почти никакие другие животные так не поступают, наклон головы – отличительная черта псовых.

Даже удивительно, что до последнего времени никто не изучал этот феномен, существовали лишь самые разные теории. Согласно одной, с помощью такого наклона наши четвероногие друзья прислушиваются, меняя положение ушей в пространстве. По другой версии, таким способом они всматриваются в наши лица, пытаясь прочитать по ним эмоции. Некоторые утверждают, что наклон – это манипулятивная техника: якобы эти животные, тысячелетиями живущие рядом с человеком, на генетическом уровне понимают, что подобное поведение нравится людям. Оказалось, что все это не так: на самом деле собаки, наклоняя голову, размышляют и концентрируются на решении задачи.

Выяснилось это почти случайно. Будапештские исследователи изучали наиболее одаренных собак, способных запоминать много команд и названий предметов. Эксперименты шли на нескольких бордер-колли, которые могли приносить хозяину как минимум 10 разных игрушек, если их об этом просили (один из них показал 54 правильных результата из 59!). Ученые заметили, что многие из подопытных животных, получив команду, слегка наклоняли голову.

Подключив к эксперименту обычных, "не одаренных" собак, биологи обнаружили, что "гении" наклоняют голову в 43% случаев, а обычные – только в 2%. Так ученые пришли к выводу, что наклон имеет отношение к обработке информации – повышенному вниманию и концентрации на задаче.



Когда ваш пес забавно наклоняет голову, он, скорее всего, изо всех сил пытается понять, чего вы от него хотите. Если вы выбираете себе щенка, то в первую очередь стоит обратить внимание на тех, кто способен таким вот образом менять угол зрения на мир.



В последнее время биологи все чаще обнаруживают у разных животных признаки интеллекта и даже самосознания. Некоторые виды тропических рыбок способны узнавать себя в зеркале. Лошадь тоже понимает, что в зеркале отражается именно она, и успешно проходит сложные четырехфазные тесты. Вороны могут использовать ветки и камни в качестве инструментов для добычи пищи. Осьминоги способны играть друг с другом и узнавать людей в лицо. Что уж говорить про дельфинов, дающих своим детям имена из щелчков и свиста, или крупных обезьян, самые умные из которых могут общаться жестами, шутить, выражать эмоции, придумывать новые слова и понимать абстрактные понятия.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов



Самое главное, что "коэффициент одаренности" у различных видов практически идеально совпадает с человеческим. Имеется в виду не абсолютный уровень IQ, а среднее количество "умников" и "глупцов" в популяции. У слонов, китов и сусликов подавляющее большинство представителей обладают средними умственными показателями, а нижний и верхний экстремумы (то есть крайне низкий и очень высокий уровни интеллекта) встречаются довольно редко – все точно так же, как и у Homo Sapiens. Это говорит о том, что человеческий разум не является чем-то из ряда вон выходящим. Вся фауна на планете Земля получила от эволюции когнитивные способности – просто их уровень сильно отличается от вида к виду.



Вероятнее всего, животные умнее, чем принято считать. Намного умнее. Просто их логика, схема работы когнитивных связей, эмоции и многое другое не совпадают с человеческими. И это, между прочим, говорит о том, что если люди когда-нибудь обнаружат инопланетную жизнь, то мы почти наверняка даже не поймем, разумна ли она. Мы даже ближайших соседей по планете понять не можем, что уж говорить о существах, развивавшихся в совершенно иных условиях. Барьер этот непреодолим. Хотя…

