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Наука

10:03

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Как американские врачи смогли пересадить человеку почку свиньи

Не рулька, а донор: как трансплантологам удалось пересадить человеку почку свиньи
наука

Множество изданий опубликовали сообщения о том, что американские врачи впервые в истории пересадили человеку почку свиньи. О том, почему эту новость нужно воспринимать с оговорками, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Если отталкиваться от теории эволюции Дарвина, то самым близким к человеку животным должна считаться обезьяна. Во многих отношениях это действительно так, но только если дело не касается трансплантологии. Как ни странно, в этом смысле ближе всего к нам находится свинья. Некоторые органы этих животных практически идентичны человеческим, и даже нормальная температура тела у нас одинаковая. Именно поэтому свиньи давно рассматриваются учеными в качестве возможных доноров для людей.

Сердечные клапаны свиней часто вживляют людям, пациентам с диабетом пересаживают клетки поджелудочной, а их кожу используют в качестве трансплантата при ожогах. Но все это временные меры: ткани животных, попавшие в тело человека, довольно быстро отторгаются из-за биохимической несовместимости, проблема в иммунном ответе.

Попытки поступить наоборот – вырастить в теле животного человеческий орган из стволовых клеток – тоже регулярно предпринимаются, но это невероятно сложно по той же самой причине. Однако решение есть: нужно изменить геном животного так, чтобы состав белков совпадал с человеческим. Подобные опыты ведутся довольно давно, генно-модифицированные свиньи существуют, но пока это все находится на стадии экспериментов.

Для того чтобы врачи из медицинского центра NYU Langone Health в Нью-Йорке смогли провести человеку трансплантацию свиной почки, пришлось начинать издалека. Сначала ученые из компании Revivicor создали генетически модифицированную свинью, сделав так, чтобы ее организм не производил один из сахаров, от которого человеческий иммунитет "буквально сходит с ума".

В нью-йоркской клинике нашлась пациентка, родственники которой запросили процедуру эвтаназии: мозг женщины уже погиб, но организм все еще функционировал с помощью медицинского оборудования. Получив согласие семьи на эксперимент, врачи для начала пересадили свиную вилочковую железу. Она участвует в работе иммунной системы и должна была предотвратить реакцию отторжения. Затем началась трансплантация модифицированной почки, но ее не стали помещать в тело пациентки, а оставили снаружи, "подключив" к телу.

Фото: depositphotos/Baloncici

Самые большие осложнения при пересадке обычно начинаются тогда, когда кровь реципиента поступает в донорский орган. Но в этом случае ничего подобного не произошло. Подключенная к организму почка проработала больше двух суток, все это время исправно выполняя все положенные функции; никаких признаков отторжения врачи обнаружить не смогли.

Разумеется, эксперименты в области медицины не проводят сразу на людях. Любую технологию сначала тестируют на животных, поэтому свиные почки уже пересаживали обезьянам. Согласно отчетам ученых, донорские органы функционировали около недели без особенных проблем.

Все же нельзя считать, что после этой операции началась новая эра в трансплантологии. Это был действительно переломный момент, доказавший возможность пересадки человеку свиных органов без отторжения. Но прежде чем медицина начнет массово применять эту методику, пройдет еще очень много времени.

Предстоит решить множество самых разных задач, например, как быть с вирусами, поражающими свиней. Далеко не все из них известны врачам, а те, о которых у нас все-таки есть сведения, изучены не так хорошо, как человеческие. Тем более нет никаких данных о том, как поведет себя наш организм, когда свиные вирусы начнут поступать в него на постоянной основе и в больших количествах.

В будущем, когда на все вопросы появятся ответы, свиньи действительно смогут спасать человеческие жизни. Можно будет пересаживать людям сердце, печень, кожу, сосуды, нервы и многие другие ткани, выращенные в организмах генно-модифицированных свиней. Конечно, сразу же возникнет множество этических вопросов и противоречий, но, надо полагать, они тоже будут решены. Хотя...

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Гринько Николай

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