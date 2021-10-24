Почему колумбийские власти ополчились на бегемотов Пабло Эскобара

Экологические системы очень хрупки и часто разрушаются из-за того, что по воле человека в них появляется какой-нибудь новый вид. Примеров тому множество: кролики, заполонившие Австралию, борщевик Сосновского, разросшийся по всей средней полосе России… О том, как Колумбию захватили бегемоты Пабло Эскобара, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.
Колумбийский наркобарон Пабло Эскобар жил на широкую ногу. Его главной резиденцией была гасиенда "Неаполь" – с шикарным особняком, частным аэродромом, огромным парком, ареной для бычьих боев, картинговой трассой и коллекцией старинных автомобилей. Еще там был зоопарк, животных для которого свозили со всех концов Земли.
По огромной территории зверинца бродили львы, тигры, жирафы, страусы, индийские слоны, несколько носорогов, множество кенгуру... В большом пруду возле особняка жили четыре бегемота: три самки и самец по кличке Эль Вьехо, то есть "старик". Гиппопотамов привезли из Африки. Пришлось даже расширять посадочную полосу частного аэродрома, чтобы на нее мог сесть тяжелый транспортный самолет.
Колумбия пришлась животным по душе: здесь нет африканских засух, нет крупных хищников, много травы и заросших болот, а недалеко от владений барона протекает река Магдалена. Бегемоты Эскобара расселились в радиусе нескольких сотен километров вокруг гасиенды.
На первый взгляд это кажется почти идиллией, если бы не аппетит беглецов. Ежедневно каждому гиппопотаму требуется до 70 килограммов еды. Питаются они в основном травой, но не брезгуют и рыбой, и падалью, а иногда даже нападают на газелей. Жители Колумбии забили тревогу: бегемоты Эскобара вытаптывают и поедают сельскохозяйственные культуры, распугивают скот и рыбу, загрязняют реки навозом и соперничают за ресурсы с редкими ламантинами и речными черепахами, без труда их побеждая. Случаев нападения на людей пока не отмечено, но, по предварительным подсчетам, в Колумбии сейчас резвится больше сотни водоплавающих гигантов. И чем это может закончиться – никому не известно.
Тогда было решено прибегнуть к хирургической стерилизации, но это очень сложная задача, когда речь идет о сильном звере весом в полторы тонны. Поэтому сейчас ученые из Региональной автономной корпорации бассейнов рек Негро и Наре используют препарат под названием GonaCon – его вводят бегемотам с помощью дротиков. Он действует как на самцов, так и на самок, стимулируя синтез антител, которые мешают выработке половых гормонов, снижая сексуальную активность и подавляя репродуктивную функцию.
Интродуцированные виды, занесенные человеком в другие экосистемы, чаще всего становятся причиной сокращения и даже вымирания местной флоры и фауны. Гигантские улитки Ахатины, которых покупали в зоомагазинах и выпускали на волю, захватили несколько американских штатов, поедая растительность и стремительно размножаясь.
Домашние свиньи и козы, завезенные на Галапагосские острова, оставили без пищи местных игуан и черепах. Рапаны, попавшие в Черное море с Дальнего Востока, уничтожили почти всю популяцию черноморских мидий и устриц. С каждым из этих случаев пытаются разобраться экологи, ведется работа по нормализации экосистем, но почти всегда ученые оказываются бессильными.
Занесенные виды процветают, местные сокращаются. Очень хочется верить, что скоро человечество все-таки научится регулировать хрупкое природное равновесие, не нанося ему вреда. Хотя…