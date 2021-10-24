Почему колумбийские власти ополчились на бегемотов Пабло Эскобара

Экологические системы очень хрупки и часто разрушаются из-за того, что по воле человека в них появляется какой-нибудь новый вид. Примеров тому множество: кролики, заполонившие Австралию, борщевик Сосновского, разросшийся по всей средней полосе России… О том, как Колумбию захватили бегемоты Пабло Эскобара, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: AP Photo/Fernando Vergara

Колумбийский наркобарон Пабло Эскобар жил на широкую ногу. Его главной резиденцией была гасиенда "Неаполь" – с шикарным особняком, частным аэродромом, огромным парком, ареной для бычьих боев, картинговой трассой и коллекцией старинных автомобилей. Еще там был зоопарк, животных для которого свозили со всех концов Земли.

По огромной территории зверинца бродили львы, тигры, жирафы, страусы, индийские слоны, несколько носорогов, множество кенгуру... В большом пруду возле особняка жили четыре бегемота: три самки и самец по кличке Эль Вьехо, то есть "старик". Гиппопотамов привезли из Африки. Пришлось даже расширять посадочную полосу частного аэродрома, чтобы на нее мог сесть тяжелый транспортный самолет.



В 1993 году Пабло Эскобар был ликвидирован колумбийской военной полицией, а его гасиенда оказалась заброшенной и разграбленной. Но бегемоты остались невредимыми и даже размножились: спустя 15 лет после смерти барона в запущенном пруду жили два десятка потомков старика Эль Вьехо, а еще больше их разбрелось по окрестностям.



Колумбия пришлась животным по душе: здесь нет африканских засух, нет крупных хищников, много травы и заросших болот, а недалеко от владений барона протекает река Магдалена. Бегемоты Эскобара расселились в радиусе нескольких сотен километров вокруг гасиенды.



Фото: AP Photo/Fernando Vergara

На первый взгляд это кажется почти идиллией, если бы не аппетит беглецов. Ежедневно каждому гиппопотаму требуется до 70 килограммов еды. Питаются они в основном травой, но не брезгуют и рыбой, и падалью, а иногда даже нападают на газелей. Жители Колумбии забили тревогу: бегемоты Эскобара вытаптывают и поедают сельскохозяйственные культуры, распугивают скот и рыбу, загрязняют реки навозом и соперничают за ресурсы с редкими ламантинами и речными черепахами, без труда их побеждая. Случаев нападения на людей пока не отмечено, но, по предварительным подсчетам, в Колумбии сейчас резвится больше сотни водоплавающих гигантов. И чем это может закончиться – никому не известно.



Бегемотов Эскобара пробовали отстреливать, но защитники животных начали протестовать.



Тогда было решено прибегнуть к хирургической стерилизации, но это очень сложная задача, когда речь идет о сильном звере весом в полторы тонны. Поэтому сейчас ученые из Региональной автономной корпорации бассейнов рек Негро и Наре используют препарат под названием GonaCon – его вводят бегемотам с помощью дротиков. Он действует как на самцов, так и на самок, стимулируя синтез антител, которые мешают выработке половых гормонов, снижая сексуальную активность и подавляя репродуктивную функцию.



Интродуцированные виды, занесенные человеком в другие экосистемы, чаще всего становятся причиной сокращения и даже вымирания местной флоры и фауны. Гигантские улитки Ахатины, которых покупали в зоомагазинах и выпускали на волю, захватили несколько американских штатов, поедая растительность и стремительно размножаясь.

Домашние свиньи и козы, завезенные на Галапагосские острова, оставили без пищи местных игуан и черепах. Рапаны, попавшие в Черное море с Дальнего Востока, уничтожили почти всю популяцию черноморских мидий и устриц. С каждым из этих случаев пытаются разобраться экологи, ведется работа по нормализации экосистем, но почти всегда ученые оказываются бессильными.

Занесенные виды процветают, местные сокращаются. Очень хочется верить, что скоро человечество все-таки научится регулировать хрупкое природное равновесие, не нанося ему вреда. Хотя…