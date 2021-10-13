Американскому стартапу выделили деньги на восстановление популяции мамонтов

Ученые несколько десятилетий вели споры о том, можно ли возродить мамонтов, а главное – нужно ли это вообще. Несколько дней назад стартап, пообещавший вернуть вымерших гигантов, получил долгожданное финансирование и приступил к работе. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Компания Colossal Biosciences, которую в 2019 году основали генетик Джордж Черч и предприниматель Бен Ламм, обещает использовать технологию генного редактирования для воссоздания исчезнувших животных. Изначально речь шла о тех видах, которые вымерли совсем недавно, – закавказский тигр, странствующий голубь или сумчатый волк.

Для громкого заявления о себе стартапу просто необходимо совершить что-то особенно впечатляющее, поэтому первым кандидатом на возрождение стал шерстистый мамонт. Он подходит сразу по нескольким критериям: во-первых, это самый узнаваемый представитель плейстоценовой фауны, во-вторых, родственный ему вид азиатских слонов до сих пор существует, а в-третьих, мамонты вымерли не так давно, а их туши хранятся в вечной мерзлоте, что дает надежду найти неповрежденный генетический материал.

Согласно последним генетическим исследованиям, шерстистые мамонты появились около 450 тысяч лет назад в Сибири, откуда постепенно распространились в Азию и Северную Америку. Вид просуществовал довольно недолго: последние шерстистые мамонты вымерли 4 тысячи лет назад.

Причиной этого называют климатические изменения, утерю генетического разнообразия и даже падение метеорита или извержение супервулкана. Но в последнее время ученые все чаще винят в этом человека – охотников верхнего палеолита. В пользу этой версии говорит тот факт, что на некоторых островах Северного океана, которые люди так и не заселили, мамонты спокойно жили еще 5 тысяч лет после вымирания на материке, а это несмотря на все изменения климата.



Азиатский слон. Фото: depositphotos/natamc

Впрочем, нужно отметить, что компания Colossal не планирует в прямом смысле слова восстановить шерстистых мамонтов. Их цель – создать гибрид мамонта и азиатского слона, который был бы устойчив к холоду и некоторым вирусам, и заселить ими Арктику и Сибирь. Планируется, что гибрид займет экологическую нишу вымершего животного и тем самым окажет благотворное воздействие на экологию региона. Сегодня сибирская и североамериканская тундра в основном покрыта мхом и почти лишена растительности, отчего вечная мерзлота под ней тает и выделяет углекислый газ. Но во времена мамонтов все было иначе: здесь росло множество видов трав, разнообразных кустарников и деревьев.



Считается, что "инженерами" этой экосистемы и были шерстистые мамонты: они вытаптывали мох, сбивали сухостой и удобряли почву пометом. Colossal рассчитывает вновь запустить этот процесс, отчего арктическая экосистема должна восстановиться, а вечная мерзлота перестанет таять с такой скоростью.



Для того чтобы осуществить задуманное, компания купила в Якутии ткани мамонта, в клетках которого сохранился генетический материал. Исследователи утверждают, что за адаптацию к холоду отвечали 50 генов из ДНК мамонта. Планируется встроить эти гены в геном слоновьей клетки, перенести клеточное ядро в яйцеклетку, оплодотворить ее, а затем подсадить суррогатной матери – самке азиатского слона, наиболее близкого мамонту вида. В случае успеха примерно через 20 месяцев на свет появится слоненок, очень похожий на мамонта – в первую очередь, конечно, шерстью.

Основатели Colossal обещают показать миру первого мамонтенка уже через 5–6 лет. Затем они собираются вырастить целую популяцию, а после этого выпустить возрожденных мамонтов в арктическую тундру. Если проект окажется удачным, на первых порах будет создан заповедник, в который будет открыт вход туристам. Разумеется, за билет придется заплатить – Colossal планирует продолжать исследования, а на это понадобятся средства. Но на то, чтобы собственными глазами увидеть почти настоящего живого мамонта, никаких денег не жалко. Хотя…

