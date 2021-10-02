Астрономы выяснили, когда к Земле приблизится гигантская комета

Астрономы выяснили, что в 2031 году земляне смогут невооруженным глазом наблюдать одну из самых больших комет, приближающуюся к нам из Облака Оорта. Ее размер необычно велик, и астрономы даже не слишком уверены, к какому классу причислить найденное небесное тело. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Как бы это странно не звучало, но астрономы очень часто обнаруживают новые объекты в космосе намного позже, чем фотографируют их. Происходит это так: телескопы годами делают снимки ночного неба, ученые изучают полученные изображения, а затем отправляют их в архив. Много лет спустя способы изучения совершенствуются, и астрономы вновь обращаются к архивам, почти гарантированно находя в них новую информацию.

Примеров очень много: Плутон сфотографировали в 1914 году, а открыли только в 1930, астероид Хирон впервые описали в 1977 году, а потом нашли его на старых снимках вплоть до 1895 года, и так далее. Иногда это даже называют "ретроастрономией" – фотопластинки, сделанные век назад сегодня исследуют с помощью компьютерных алгоритмов и искусственного интеллекта.

Недавно астрономы Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейн изучали архивные материалы, и обнаружили небольшое пятно на снимке, сделанном в октябре 2014 года. Сравнив изображение с другими, они пришли к выводу, что это не случайный брак, а некое небесное тело, находившееся в момент съемки на расстоянии около 4,3 миллиарда километров от Солнца – примерно на таком же расстоянии проходит орбита Нептуна.



Бернардинелли и Бернштейн решили, что это малая планета – размер и предположительная масса объекта как раз подходили под это определение. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что объект движется в сторону Солнца – на более поздних снимках он оказывался все ближе и ближе, и к 2021 году приблизился до расстояния в 2,8 миллиарда километров.



Более пристальное наблюдение показало, что на этом небесном теле началась кометная активность: под воздействием солнечного излучения лед, покрывающий участки поверхности, начинает испаряться и извергаться в окружающее пространство. Астрономам ничего не оставалось, как назвать гостью кометой Бернардинелли-Бернштейна с порядковым номером C/2014 UN271.



Это очень крупная комета, ее диаметр оценивают в 100–200 километров (для сравнения – это в 5–10 раз больше спутника Марса, Фобоса), и это, несомненно, самый большой объект Облака Оорта из когда-либо обнаруженных. При этом ее орбита очень вытянута, а период ее обращения – от 3 до 4,5 миллионов лет. То есть совсем скоро мы сможем увидеть небесное тело, которое в последний раз проходило мимо нас больше полутора миллионов лет назад, человечество тогда еще даже не было разумным!

Поначалу комета Бернардинелли-Бернштейна будет долго отращивать "хвост" – чем меньше будет становиться расстояние до Солнца, тем заметнее будет проявляться кометная активность. А в январе 2031 года она приблизится к светилу на минимальное расстояние – около 1,5 миллиардов километров. Правда, яркого "небесного шоу" землянам ожидать не стоит – масштабов кометы Галлея оно не достигнет. 2014 UN271, вероятнее всего, достигнет яркости Плутона в ночном небе.

Снимки с телескопов наверняка окажутся впечатляющими, особенно, если учесть, что в последнее время технологии астронаблюдений продвинулись далеко вперед. Через девять лет новостные ленты заполнят красочные фотографии кометы Бернардинелли-Бернштейна, полученные самыми современными на тот момент приборами. Астрономы внимательно изучат их, обогатятся новыми знаниями, а затем отправят снимки в архив.

Через полвека ученые будущего вернутся к этим изображениям, отсканируют, загрузят в нейросети или покажут искусственному интеллекту, и он обнаружит на них совершенно новые явления и объекты, о существовании которых мы сейчас даже не подозреваем. Хотя…

