Астрономы поймали загадочные инопланетные сигналы, исходящие из центра Галактики

Недавно группа астрономов опубликовала научную статью, в которой рассказала о загадочном источнике радиоизлучения, обнаруженном недалеко от центра Галактики. Он обладает таким количеством необычных характеристик, что ученые так и не смогли прийти к однозначному выводу о том, что же это такое. Научный обозреватель Николай Гринько рассказал, кто передает загадочные сигналы на Землю.



В самом начале сентября в одном авторитетном астрономическом издании появился отчет, опубликованный группой астрофизиков из Сиднейского университета. В статье говорится, что еще в 2019 году учеными был зарегистрирован мощный радиосигнал от неизвестного источника, расположенного на небольшом расстоянии от центра нашей Галактики.

Наблюдая за ним несколько месяцев, исследователи дали таинственному источнику название ASKAP J173608.2-321635 и зафиксировали его характеристики. Частота сигнала составила 888 мегагерц, но он оказался очень непостоянным: излучает радиоволны неделями, а затем быстро исчезает. Сигнал также обладает сильной линейной и круговой поляризацией.

С апреля 2019 года по август 2020 года сигнал появлялся 13 раз, потом его долго не могли обнаружить, а затем он появился опять – в феврале и апреле 2021 года. Когда астрономы обнаруживают подобное излучение, они начинают сканировать эту область космоса в других диапазонах, чтобы определить, какое именно это небесное тело: звезда, черная дыра или что-нибудь еще. Так поступили и в этот раз, но оказалось, что таинственный источник не излучает ни рентгеновских, ни инфракрасных лучей. Перерыв архивы данных о предыдущих наблюдениях, ученые также ничего не нашли – такой загадочный объект мы наблюдаем впервые в истории.



Существует несколько типов звезд, которые можно было бы подозревать в таком поведении, но все они обязательно видны и в рентгеновском, и в инфракрасном диапазоне. Пульсары (вращающиеся нейтронные звезды) тоже не подходят, поскольку их меняющееся излучение обладает четкой периодичностью, а сигнал этого объекта появляется и пропадает хаотично. Рентгеновские двойные системы, гамма-всплески и сверхновые также исключены.



Разумеется, тут же возникло множество теорий, согласно которым загадочный источник радиоволн – это космический корабль или просто передатчик некой инопланетной цивилизации. Аргументов приводится множество. В основном напирают на то, что и наши, земные радиопередатчики не излучают ничего, кроме радиоволн. Да, мы пока не можем достигнуть подобной мощности сигнала, но со временем обязательно научимся.



Нерегулярность выходов на связь объясняют тем, что инопланетяне включают ASKAP J173608.2-321635 только тогда, когда им нужно передать какую-то информацию, а в остальное время передатчик бездействует. Нашелся даже уфолог, заявивший, что частота 888 мегагерц очень близка к той, на которой работают мобильные телефоны, поэтому сигнал предназначен именно землянам, мы просто пока не можем его расшифровать.

Ученые, разумеется, не торопятся с выводами. Они лишь заявляют, что пока не понимают, с чем имеют дело. Возможно, этот источник относится к совершенно новому классу космических объектов, которых мы еще не наблюдали. Астрофизики вообще народ осторожный и крайне редко делают поспешные заявления. Например, когда в 1967 году аспирантка Джоселин Белл обнаружила сигналы, очень напоминавшие послания от инопланетян, астрономы всего мира целый год изучали их и опубликовали отчет только тогда, когда поняли, что это всего лишь излучение пульсаров.

Иногда сроки бывают и более долгими, а результаты – более забавными.



Например, в 1998 году австралийские астрономы с помощью телескопа в Парксе (Австралия) зарегистрировали невероятно мощные нерегулярные сигналы, получившие название "перитоны". Потребовалось целых 17 лет исследований, чтобы понять, что радиоимпульсы излучала микроволновка, стоявшая на кухне обсерватории.



Так что загадочная "радиопередача" пока не имеет научного объяснения, поскольку может оказаться чем угодно – от инопланетной морзянки до заискрившей в подвале проводки. Причем второй вариант даже вероятнее, чем первый. Хотя…