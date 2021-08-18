Астрономы назвали дату возможного столкновения астероида Бенну с Землей

Астероид Бенну, пожалуй, можно назвать самым исследованным астероидом во Вселенной. Открыли его в 2013 году, и NASA тогда назвало его самым потенциально опасным для Земли объектом. Именно поэтому за Бенну было установлено пристальное наблюдение, а в 2016-м к нему был отправлен аппарат OSIRIS-REx. Зонд тщательно сфотографировал астероид со всех сторон, а затем сблизился с ним и взял образцы грунта (правда, на Землю они прибудут только 24 сентября 2023 года). Кроме того, ученые более точно рассчитали орбиту Бенну и выяснили, что он действительно может упасть на Землю. О том, стоит ли этого бояться, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: NASA/Goddard/University of Arizona

Итак, теперь мы точно знаем дату: 24 сентября 2182 года. Ученые проанализировали данные, полученные зондом OSIRIS-REx, вычислили орбиту с точностью до полуметра и сообщили, что именно в этот момент 500-метровый астероид Бенну будет иметь максимальные шансы рухнуть на нашу планету. Его падение эквивалентно взрыву 1 150 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что в 20 раз больше самой мощной бомбы, созданной человечеством на данный момент.

Все это, несомненно, звучит пугающе, если не учитывать два фактора. Во-первых, "максимальная вероятность", о которой говорят ученые, составляет всего 0,037%. А во-вторых, у человечества в запасе есть 161 год. Может быть, мы и вовсе не доживем до этого момента, учитывая нынешние темпы глобального потепления (это, конечно, шутка, хоть и довольно мрачная).

Целых два года исследовательский зонд кружил вокруг Бенну, что, кстати, сделало астероид самым маленьким космическим телом, вокруг которого проходит орбита искусственного спутника. За это время было собрано огромное количество информации: терабайты данных о составе, структуре, массе, температуре и, конечно, направлении движения. Килограмм камней и пыли, собранных зондом, уже летит в контейнере на Землю, он должен опуститься на парашюте в пустыне Юта в 2023 году. Ученые потирают руки: этот материал может дать им важные подсказки о том, как формируются планеты.

Орбита Бенну вокруг Солнца очень похожа на орбиту Земли, и временами он подходит к нам довольно близко, именно поэтому отправить к нему космический корабль было достаточно легко. Но по той же самой причине астероид включен в категорию потенциально опасных. И хотя взрыв при его падении будет в несколько десятков раз меньше, чем во времена гибели динозавров, это все равно может привести к серьезной катастрофе. Не наблюдать за Бенну при таких вводных было бы довольно глупо.

Фото: NASA

Из прежних расчетов было известно, что следующий пролет мимо Земли Бенну совершит в 2135 году. Это будет именно пролет – астероид просвистит мимо нас внутри лунной орбиты. Но его дальнейший путь был неизвестен, поскольку у астрономов было недостаточно данных для вычислений. Теперь же NASA, загрузив суперкомпьютеры новыми данными, смогло назвать дату следующего "свидания" – сентябрь 2182 года. Тогда с вероятностью 1 к 2 700 астероид может столкнуться с Землей. Более точно пока выяснить нельзя, но исследователи говорят, что "в 2135-м будут знать наверняка".

Что же произойдет, если через 114 лет выяснится, что столкновение неизбежно? В Управлении планетарной защиты NASA (а есть и такое) говорят, что человечество не допустит катастрофы. У нас есть больше полутора веков на то, чтобы разработать технологии, которые позволят отвести Бенну от Земли.

Мало того, даже сегодня мы можем, например, установить на астероиде небольшой ионный двигатель, который за это время сдвинет астероид на безопасное расстояние. Но, по мнению NASA, торопиться смысла нет. Лет через 50 мы сможем сделать это намного точнее и в десятки раз дешевле. Пока можно жить спокойно. Хотя…