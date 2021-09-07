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Астрономы предупредили о движущемся в сторону Земли "Несчастном случае"

К Земле движется "Несчастный случай": опасна ли необычная карликовая планета
наука

В нашей галактике обнаружен совершенно необычный объект, которому астрономы дали название "Несчастный случай". Он находится на расстоянии 50 световых лет от Солнечной системы и движется со скоростью около 800 тысяч километров в час. Многие информационные порталы сразу же разместили пугающие материалы о возможном столкновении объекта с Землей. Научный обозреватель Николай Гринько рассказал, насколько он опасен для Земли.

Фото: IPAC/Caltech

Вселенная – невероятно огромное место, из которого человечество изучило лишь крохотную часть. Неудивительно, что сообщения об открытии чего-либо совершенно нового появляются чуть ли не ежедневно. Осенью этого года некий астроном-любитель по случайности сфотографировал совсем не ту группу звезд, которую планировал. На этом снимке он обнаружил некий объект, не вписывающийся ни в одну из принятых категорий. Крупное тело, не похожее ни на планету, ни на звезду, быстро перемещалось по Галактике.

Поскольку объект был найден случайно, астроном дал ему название The Accident, но в английском языке это слово имеет множество значений: не только "случайность", но и "авария" и даже "катастрофа". Нетрудно догадаться, что именно из-за пугающего названия и необычности объект мгновенно превратился в "страшилку на один день", заполнившую ленты новостных сайтов.

Когда любительские данные попали к профессиональным ученым, те поначалу решили, что видят на снимках погасшую звезду класса "коричневый карлик". Это подтвердили дополнительные наблюдения с помощью космических телескопов "Спитцер" и "Хаббл": выяснилось, что "Несчастный случай" излучает очень мало инфракрасных волн, а это значит, что он холодный и очень старый.

Но дополнительные исследования неожиданно показали, что в других диапазонах космический странник излучает инфракрасные волны довольно сильно, словно молодой и горячий звездный объект. Кроме того, он очень быстро движется: его скорость составляет около 222 километров в секунду, а это намного больше, чем у типичного коричневого карлика.

Скорее всего, это означает, что космический объект очень стар и за прошедшие миллиарды лет гравитационное поле других небесных тел ускорило его до таких значений.

Фото: IPAC/Caltech

Возраст странного объекта косвенно подтверждает и состав его атмосферы. Дело в том, что в ней очень мало метана, хотя у коричневых карликов обычно все наоборот. Как считают астрономы, это значит, что объект образовался 13 миллиардов лет назад, когда наша галактика в основном состояла из водорода и гелия.

Ну и немного о вероятности столкновения объекта с Землей. "Несчастный случай" найден на расстоянии примерно 50 световых лет от нас. По космическим меркам это не очень далеко, но если перевести эту цифру в привычные земные величины, мы получим около 473 триллионов километров.

Даже если бы объект двигался точно в сторону нашей планеты, то при скорости 800 тысяч километров в час он столкнулся бы с Землей через 76,5 миллиона лет. Этого времени человечеству, пожалуй, хватит для переселения на соседние планеты и даже в другие звездные системы.

Но вектор движения свежеоткрытой погасшей звезды вовсе не направлен точно к нам, так что шансы на сближение очень малы. И даже тот факт, что в нашей галактике найдено еще две тысячи коричневых карликов, не увеличивает эти шансы до хоть сколько-нибудь серьезных значений. Хотя…

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Гринько Николай

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