Пентагон опубликовал отчет об НЛО с 144 свидетельствами военных

В конце июня Пентагон по запросу конгресса США опубликовал отчет о неопознанных летающих объектах. Публикация была проанонсирована за несколько недель, и общественность в нетерпении предвкушала сенсационные новости. Сенсации не случилось. В отчете американских спецслужб проанализированы 144 свидетельства военных об НЛО с 2004 по 2021 год. Подробнее – в материале нашего научного обозревателя Николая Гринько.



Фото: Department of Defense via AP

Один из таких загадочных объектов, предположительно, оказался большим воздушным шаром, теряющим воздух, остальные так и остались неопознанными. В документе ничего не сказано про внеземную жизнь, контакты с инопланетянами или хотя бы о вероятности таких встреч. Вкратце сообщение можно пересказать так: "Что-то вроде бы летает, но что именно – мы не знаем".

Но астроном Жаклин Фаэрти, специалист Американского музея естественной истории в Нью-Йорке опубликовала в журнале Nature статью, в которой утверждает, что мы неправильно ищем внеземной разум. Мы пытаемся обнаружить свидетельства присутствия инопланетян на Земле, а также следы других цивилизаций в космосе. Но Фаэрти уверена, что это бессмысленно. С огромной долей вероятности цивилизации, существующие во Вселенной, давно обогнали человечество в развитии, а значит, способны легко скрыться от нас. Мало того, мы вообще можем не замечать их присутствия, как муравьи не замечают разумности человечества, поскольку не в состоянии его постичь.



Фаэрти предлагает взглянуть на ситуацию с другой стороны: не размышлять, почему мы даже в самые лучшие телескопы не можем увидеть братьев по разуму, а задуматься, насколько хорошо им видно нас. Для простоты она предложила рассматривать звезды, до которых не больше 300 световых лет. Проведя исследования, астроном подсчитала, что за последние 5 000 лет примерно 1 700 звезд находились в точках, из которых отлично видно Землю. Конечно, далеко не у всех этих звезд есть планеты, а на тех, что все-таки имеются, далеко не всегда есть условия для существования жизни. И тем не менее в нашей Галактике существует довольно много мест, откуда нас видно как на ладони. И если там обитают разумные существа, они, разумеется, давно за нами наблюдают.



Думается, что изучать нас начали не так уж давно. Долгое время Земля ничем не выдавала наличия жизни, разве что спектральный анализ мог показать присутствие органических веществ в атмосфере. Однако чуть больше сотни лет назад человечество изобрело радио, и с тех пор активно "сигналит" в космос.

Причем речь не идет об осознанной подаче сигналов "мы здесь, мы разумны", вовсе нет. Радиовещание, радиолокация, телевидение – все это излучает радиоволны, расходящиеся во все стороны от нашей планеты, как круги от брошенного в воду камня. И даже если раньше инопланетяне не обращали на нас внимания, то такой всплеск эфирной активности невозможно не заметить. Фаэрти нисколько не сомневается в том, что если высокоразвитые инопланетяне существуют, то их телескопы давно направлены в сторону Солнечной системы.

Что же нам делать с этой информацией? Астроном проводит такую аналогию: "Представьте: вы неожиданно выяснили, что уже много лет в вашей квартире нет штор, жители домов напротив постоянно разглядывают вас, следя за каждым шагом. Исправить ситуацию нельзя, вы всегда были и будете объектом наблюдения. Изменится ли ваше поведение и стиль жизни?"

Фаэрти рекомендует человечеству заняться "созданием положительного имиджа" в глазах соседей по Галактике. Прекратить войны, начать активнее бороться с глобальным потеплением и вредным воздействием на окружающую среду. Это может сослужить добрую службу, и представители иных рас, возможно, вступят с нами в контакт, чтобы поделиться собственными знаниями и помочь нам в решении проблем. Впрочем, они могут и попытаться захватить нас. Но раз этого до сих пор не произошло, есть большая вероятность, что так и не произойдет. Хотя…

