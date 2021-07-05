Пентагон опубликовал отчет об НЛО с 144 свидетельствами военных

В конце июня Пентагон по запросу конгресса США опубликовал отчет о неопознанных летающих объектах. Публикация была проанонсирована за несколько недель, и общественность в нетерпении предвкушала сенсационные новости. Сенсации не случилось. В отчете американских спецслужб проанализированы 144 свидетельства военных об НЛО с 2004 по 2021 год. Подробнее – в материале нашего научного обозревателя Николая Гринько.
Один из таких загадочных объектов, предположительно, оказался большим воздушным шаром, теряющим воздух, остальные так и остались неопознанными. В документе ничего не сказано про внеземную жизнь, контакты с инопланетянами или хотя бы о вероятности таких встреч. Вкратце сообщение можно пересказать так: "Что-то вроде бы летает, но что именно – мы не знаем".
Но астроном Жаклин Фаэрти, специалист Американского музея естественной истории в Нью-Йорке опубликовала в журнале Nature статью, в которой утверждает, что мы неправильно ищем внеземной разум. Мы пытаемся обнаружить свидетельства присутствия инопланетян на Земле, а также следы других цивилизаций в космосе. Но Фаэрти уверена, что это бессмысленно. С огромной долей вероятности цивилизации, существующие во Вселенной, давно обогнали человечество в развитии, а значит, способны легко скрыться от нас. Мало того, мы вообще можем не замечать их присутствия, как муравьи не замечают разумности человечества, поскольку не в состоянии его постичь.
Фаэрти предлагает взглянуть на ситуацию с другой стороны: не размышлять, почему мы даже в самые лучшие телескопы не можем увидеть братьев по разуму, а задуматься, насколько хорошо им видно нас. Для простоты она предложила рассматривать звезды, до которых не больше 300 световых лет. Проведя исследования, астроном подсчитала, что за последние 5 000 лет примерно 1 700 звезд находились в точках, из которых отлично видно Землю. Конечно, далеко не у всех этих звезд есть планеты, а на тех, что все-таки имеются, далеко не всегда есть условия для существования жизни. И тем не менее в нашей Галактике существует довольно много мест, откуда нас видно как на ладони. И если там обитают разумные существа, они, разумеется, давно за нами наблюдают.
Причем речь не идет об осознанной подаче сигналов "мы здесь, мы разумны", вовсе нет. Радиовещание, радиолокация, телевидение – все это излучает радиоволны, расходящиеся во все стороны от нашей планеты, как круги от брошенного в воду камня. И даже если раньше инопланетяне не обращали на нас внимания, то такой всплеск эфирной активности невозможно не заметить. Фаэрти нисколько не сомневается в том, что если высокоразвитые инопланетяне существуют, то их телескопы давно направлены в сторону Солнечной системы.
Что же нам делать с этой информацией? Астроном проводит такую аналогию: "Представьте: вы неожиданно выяснили, что уже много лет в вашей квартире нет штор, жители домов напротив постоянно разглядывают вас, следя за каждым шагом. Исправить ситуацию нельзя, вы всегда были и будете объектом наблюдения. Изменится ли ваше поведение и стиль жизни?"
Фаэрти рекомендует человечеству заняться "созданием положительного имиджа" в глазах соседей по Галактике. Прекратить войны, начать активнее бороться с глобальным потеплением и вредным воздействием на окружающую среду. Это может сослужить добрую службу, и представители иных рас, возможно, вступят с нами в контакт, чтобы поделиться собственными знаниями и помочь нам в решении проблем. Впрочем, они могут и попытаться захватить нас. Но раз этого до сих пор не произошло, есть большая вероятность, что так и не произойдет. Хотя…