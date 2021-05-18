Ученые обещают полное исчезновение кофе на Земле: что придет на смену бодрящему напитку?

Два миллиарда чашек в день – именно в таком объеме человечество потребляет кофе. Статистика утверждает, что это самый популярный в мире напиток. Врачи никак не могут договориться, чего же от него больше – пользы или вреда. Русскоязычные филологи пытаются выяснить, в каком роде употреблять его название – все-таки в мужском или уже можно в среднем? А вот экологи обеспокоены совсем другой проблемой: по их данным, мы совсем скоро останемся без кофе.



Весь тот бодрящий напиток, что мы с удовольствием пьем по утрам, в основном производится из двух культурных видов: аравийского (из которого получается сорт арабика) и конголезского (из него готовят сорт робуста). Бесконечно культивировать эти виды нельзя: чтобы растения успешно боролись с вредителями, болезнями и просто не вырождались, их нужно периодически скрещивать с дикими сортами. Их довольно много, ботаникам известны 124 вида диких кофейных деревьев. И, как ни печально, 75 из них сейчас находятся под угрозой исчезновения: 13 видов получили статус "на грани полного исчезновения", 40 (в том числе арабика) – "вымирающие" и 22 – "уязвимые".

Причины этого понятны всем: климатические изменения, загрязнение атмосферы и почвы и так далее, а у кофейных деревьев довольно небольшой ареал, который называют кофейным поясом Земли, поэтому любые резкие изменения становятся критичными: деревья просто не успевают приспособиться к ним.



Популярность кофе растет, объемы поставок требуется увеличивать, но мест, где можно культивировать это растение, не так уж много. Да и растет кофейное дерево довольно долго: первые плоды оно может дать лишь на пятый год жизни – и только если условия были идеальными. Урожайность этого вида тоже не очень высока: с одного дерева можно собрать от 400 граммов до 4 килограммов кофейных зерен. Кофе – растение нежное, капризное, и глобальное потепление способно его уничтожить. Согласно самым мрачным прогнозам, к 2050 году кофейные поля сократятся вдвое, а еще через 30 лет исчезнут полностью.

Что нам остается? Только искать замену. Пищевая промышленность уже довольно давно научилась готовить кофейные напитки из топинамбура, желудей, ячменя и корней одуванчика. В Советском Союзе массово производили кофезаменитель из цикория. Те, кто его пробовал, говорят, что с настоящим кофе у него очень мало общего.



Австралийский стартап Atomo Coffee предлагает собственный вариант сырья: шелуха семян подсолнечника и арбузных семечек. Команда исследователей запатентовала особый химический процесс, с помощью которого из этих неочевидных на первый взгляд исходников готовится напиток, не отличающийся вкусом от привычного эспрессо и даже содержащий нужное количество кофеина. Разработчики утверждают, что из того же сырья можно готовить все варианты напитка: капучино, американо и любые возможные версии. В Atomo Coffee говорят, что в производстве продуктов из растительного сырья нет ничего принципиально нового – уже давно, к примеру, выпускаются заменители мяса и молока. И вообще настоящий кофе тоже готовится из растений, так что в технологии всего лишь заменили исходное сырье.

Если быть до конца откровенными, то мы сильно сомневаемся в том, что кофе из подсолнечной шелухи нельзя отличить от настоящей арабики или робусты. Никакая патентованная обработка не сможет в точности имитировать все оттенки вкуса. Но стоит учесть, что мировым кофейным плантациям пророчат гибель к 2080 году, а запасов уже собранных зерен хватит еще на какое-то время. Так что к тому моменту, когда человечество полностью перейдет на подсолнечный кофезаменитель, не останется ни одного человека, который помнил бы истинный вкус кофе (точно так же, как никто из нас сегодня не помнит вкус дикой мамонтятины). Сравнивать будет не с чем, и люди станут считать настоящим "вкус, идентичный натуральному, из шелухи семян подсолнечника и арбуза". Надеемся, что глобальное потепление не уничтожит поля подсолнечника и арбузные бахчи. Хотя…

