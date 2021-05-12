Ученые разработали макароны, меняющие форму в кастрюле

Ученые из Китая и Италии разработали технологию, которая позволяет изменять форму макарон в процессе варки. Изначально плоские изделия при нагревании в кастрюле с водой превращаются в фигурные спирали и трубочки. Для чего это нужно и при чем тут забота об экологии – разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.



Кампанелле, диталини, казаречче, каватаппи, лингвини, ригатони – звучит как музыка! Видов пасты существует великое множество, и главное их отличие друг от друга заключается в форме. Конечно, существуют вариации в составе теста и способах приготовления, но все же основная разница – геометрическая. Косо срезанные рифленые трубочки – это пенне, бабочки с резными краями – фарфалле, длинные плоские ленты – фетучини. И именно с такой сложной и разнообразной формой связано еще одно общее свойство макаронных изделий: до 90% любой упаковки пасты, стоящей на полке магазина, – это воздух. Если спрессовать пакетик с какими-нибудь фузилли, его объем можно будет уменьшить в 10 раз. А значит, на его производство потребуется во столько же раз меньше пластика, но, разумеется, такую пасту уже никто не купит.

Группа исследователей из лаборатории морфинга материи Университета Карнеги-Меллона решила сократить количество упаковочного пластика с помощью оригинального метода – производства "складной" пасты. В качестве участников проекта также выступают ученые из Сиракузского и Чжэцзянского университетов, что не удивительно: Италия и Китай обладают древними традициями "макароноварения".

Сегодня все знают, что такое материалы с памятью формы. Чаще всего это сплавы различных металлов, способные изменять собственную геометрию под воздействием температуры. "Складная" паста работает примерно по тому же принципу. Ученые изготавливают одномерные пластинки теста, на которые наносят множество канавок – выглядят заготовки как плоские фигуры с насечками в различных направлениях. Когда их бросают в кипящую воду, пластинки набухают и скручиваются нужным образом – это немного напоминает оригами, японское искусство складывания фигурок из бумаги. Исследователи даже сняли демонстрационное видео, в котором плоские кусочки теста в кипятке сворачиваются в трубочки, цветы и приобретают другие самые разнообразные формы.

В идеале такая технология должна привести к тому, что плоскую пасту можно будет плотно упаковывать в совсем небольшие пакеты и коробочки, при этом объем готового блюда не изменится: в процессе варки макароны будут приобретать привычную нам форму. Это позволит сократить количество пластика, из которого производят упаковку для пасты, минимум в 2–3 раза, а также сохранить расходы на транспортировку и хранение. Кроме того, плоские макароны готовятся быстрее, чем фигурные, и это может снизить выбросы в атмосферу в процессе приготовления.

Вообще лаборатория морфинга материи исследует не только пасту: там изучают свойства пластика, резины, ткани и многих других материалов, в том числе и продуктов питания. Так что можно пофантазировать, как в ближайшем будущем мы будем готовить, например, макароны по-флотски. Сначала потребуется наполнить крохотный наперсток горячей водой, от повышения температуры он разложится в полноразмерную кастрюлю, а затем мы высыпаем в нее небольшой коробок с заготовками пасты, и плоские квадратики буквально на глазах свернутся в аппетитные макароны (кстати, macaroni – это тоже название одной из форм пасты).

Тушенка, которую мы добавим после варки, тоже будет утрамбована в баночку размером с одноразовую упаковку сливок – ученые наверняка найдут способ спрессовать мясные волокна, чтобы тратить на изготовление консервных банок меньше металла. И при этом на вкус готового блюда все эти чудеса миниатюризации никак не повлияют – по крайней мере, ученые в один голос уверяют нас в этом. И мы им готовы поверить. Хотя…

