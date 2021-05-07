NASA симулировало падение астероида в Европе. Кому удалось бы выжить?

Исследователи NASA провели виртуальную симуляцию падения астероида. 140-метровый камень "упал" между Чехией, Германией и Австрией. По легенде, его удалось засечь за полгода до падения. К каким результатам пришли ученые и смогут ли они предупредить человечество о реальной угрозе – разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.



На сегодняшний день человечество знает примерно о 25 000 астероидах, периодически сближающихся с Землей. Наблюдения за космосом продолжаются постоянно, и поэтому к списку еженедельно добавляется около трех десятков небесных булыжников. Астероиды больше 100 метров в диаметре, орбиты которых проходят ближе чем на 7 миллионов километров от нашей планеты, считаются потенциально опасными – таких примерно 5% от общего числа. Игнорировать их существование нельзя.

Понятно, что рано или поздно один из них упадет на Землю, это обязательно произойдет. Ученым очень хочется верить, что к тому моменту будет изобретена технология, позволяющая отклонять астероиды, уводя их на безопасные орбиты. И поэтому раз в год Центр исследований околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA и Управление ООН по вопросам космического пространства проводят своеобразные "учения": компьютерную симуляцию, позволяющую специалистам отработать действия при падении астероида на Землю.

К сожалению, результаты таких симуляций пока не слишком обнадеживающие. Например, два года назад виртуальный астероид падал на Денвер. Ученые приняли решение направить к нему несколько космических кораблей, которые, врезавшись в космическое тело, должны были увести его в сторону. В общих чертах так и получилось, но отклонение было настолько незначительным, что астероид, миновав Денвер, рухнул на Нью-Йорк, полностью его уничтожив. Разумеется, все это произошло только на экранах компьютеров.

В этом году симуляцию повторили. Легенда была выбрана такая: в космосе обнаружен 150-метровый астероид, который через полгода упадет где-то в Центральной Европе. Вероятность столкновения изначально оценивалась как 1 из 2 500, но в первый день моделирования она была увеличена до 1 из 100, а ко второму дню вероятность возросла до 100%. Объект, получивший название 2021 PDC, должен упасть в месте, где пересекаются границы Германии, Австрии и Чехии.



Фото: NASA/International Space Station

Участники симуляции сочли невозможным отправку в космос "корабля-камикадзе" или ядерной бомбы, поскольку это может сработать только в том случае, когда до падения остается как минимум несколько лет. Более экзотические способы вроде перекрашивания астероида в белый цвет, чтобы солнечное излучение столкнуло его с опасного пути, требуют еще более длительных сроков. Все, что мы можем сделать за полгода, – подготовиться к неизбежному удару, чтобы хоть как-то минимизировать последствия.

За шесть дней до гипотетического удара характеристики астероида были уточнены. Размер его – 105 метров в поперечнике, скорость падения – 55 тысяч километров в час. При таких вводных зона поражения будет представлять собой круг диаметром 300 километров. К счастью, место падения было выбрано в малонаселенной местности, крупных городов там нет, лишь Прага оказалась на самом краю зоны поражения. По результатам симуляции стало понятно, что в случае внезапного падения астероида человечество сможет организовать эвакуацию населения из района катастрофы – и больше ничего. При этом в учениях симулировали только удар, ни о каких долговременных последствиях (вроде пожаров, загрязнения атмосферы и ядерной зимы) речи не шло.

Несмотря на такой безрадостный итог, ученые продолжат проводить симуляции и даже ставить реальные эксперименты. Например, в конце 2022 года NASA отправит настоящий космический корабль к настоящему астероиду Диморфос и попытается столкнуть его с орбиты. Диморфос не представляет опасности для Земли, но находится в таком удачном месте, что до него не очень сложно добраться и проверить теорию на практике.

Конечно, главное в этом эксперименте – не превратить случайно безопасный астероид в опасный, направив его не в космос, а в сторону нашей планеты. Но в NASA наверняка все просчитали и не допустят подобного исхода. Хотя…