Как устроены мозговые чипы и нужно ли их опасаться

Во вторник, 22 июня, ряд СМИ опубликовали сообщения о готовящемся проекте российских ученых по разработке мозговых чипов. В Минобрнауки идею "чипизации" опровергли, а в правительстве пояснили, что деньги из бюджета на данные цели не выделялись. Наш обозреватель Николай Гринько рассуждает, почему человечество озаботилось чипированием и есть ли будущее у этого направления.



В последние годы ученые многих стран активно разрабатывают нейроинтерфейсы. Направление внезапно стало мейнстримом: новости о взаимодействии живых нейронов с компьютерными системами публикуются чуть ли не ежедневно: "Обезьяна с мозговым чипом играет в компьютерные игры", "Пациенту с киберпротезом смогли вернуть чувствительность", "Бионический глаз видит буквы и различает предметы"... Что же это за технология и почему она стала настолько востребованной?

Для начала разберемся в терминологии. Нейрокомпьютерный интерфейс – технология относительно новая, поэтому даже с названием ученые пока не определились. Его называют и нейронным, и мозговым интерфейсом, но суть всегда одна: это высокотехнологичная система, позволяющая мозгу и компьютеру обмениваться информацией. Такая передача данных поначалу была однонаправленной: компьютер либо принимал нейронные сигналы, либо отправлял информацию в мозг.

В первом случае чаще всего задействованы двигательные нейроны, посылающие сигналы в мышцы. Электроды (сначала внешние, а теперь и вживляемые) регистрируют их активность, эта информация поступает во внешний процессор, там расшифровывается и используется для управления самыми разными актуаторами – от компьютерных игр до роботов и киберпротезов. В грубом приближении это выглядит так: человек представляет, что управляет движением механизма, и его желание "волшебным образом" исполняется – манипулятор переносит предметы, искусственная кисть поднимает со стола чашку и так далее.

Второй вариант работает в обратном направлении: информация из компьютера поступает в мозг, где ее воспринимают нейроны. Этот метод используют, например, для имитации сигналов сетчатки при восстановлении зрения. Цифровая камера получает видеоинформацию об окружающем мире, компьютер получает ее и шифрует в набор электросигналов, понятных мозгу. Затем эти сигналы направляются в зрительные нейроны, и пациент, лишенный зрения, начинает видеть (пока, правда, в очень небольшом разрешении).

Двунаправленные нейроинтерфейсы работают сразу в обоих направлениях: компьютер одновременно и получает сигналы от мозга, и отправляет в него информацию. В идеале это должно позволить человеку ощущать устройства, которыми он управляет, как часть собственного тела. И речь здесь идет не только о киберпротезировании (хотя и о нем тоже). Фантасты уже давно предсказывают появление технологии "удаленного тела": оператор, управляющий, например, строительной техникой, не только посылает ей двигательные сигналы, но и получает непосредственно в мозг данные от камер, датчиков температуры и давления, как бы становясь при этом самой машиной.



Когда подобный обмен нейросигналами станет возможным (не "если", а именно "когда", так как ученые уже не сомневаются в том, что это возможно), использовать его можно будет чуть ли не в любой отрасли. Хирург сможет проводить операции, ощущая инструменты продолжением собственных пальцев и наблюдая за ходом операции с помощью камер. Пожарные и спасатели смогут дистанционно и очень точно управлять роботами, не подвергая опасности собственную жизнь. Киберпротезирование сможет заменять пациентам утерянные конечности полнофункциональными протезами, которые будут ощущаться как живые.

В медицине вообще наступит революция: множество самых тяжелых болезней связано с тем, что поврежденные нервы не могут передавать сигналы мозга к мышцам. Нейроинтерфейс может стать своеобразным "мостиком" между ними – нейронные сигналы будут передаваться не механизмам, а собственным мышцам.



Одним словом, обмен данными между компьютером и мозгом в обозримом будущем станет самым обычным делом. Обещают даже, что смартфоны, компьютеры и прочие гаджеты тоже научатся понимать мысленные команды и отправлять информацию напрямую в мозг. Пока сложно сказать, как скоро это произойдет, исследователи называют сроки от 10 до 30 лет. Говорят, что к этому моменту вживить нейрочип будет так же просто, как поставить стоматологическую пломбу, и тогда человечество массово побежит устанавливать электронную начинку в собственные головы. Звучит как минимум интригующе. Хотя…