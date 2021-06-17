Братство тунца: почему производители заинтересовались искусственно созданной рыбой

Калифорнийский стартап Finless Foods из приморского городка Эмеривилл уже несколько лет занимается производством искусственного мяса тунца, причем сразу двумя способами: выращивая его из живых клеток и имитируя из растительного сырья. Удастся ли новаторам изменить вкусовые предпочтения большинства людей в пользу вегетарианства – разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.



Нас с вами сложно удивить термином "искусственное мясо". Любой сразу же вспомнит пластиковый бокс с лапшой быстрого приготовления, внутри которого можно обнаружить субстанцию, отважно именуемую производителем курицей или говядиной. Это так называемое "соевое мясо", или, выражаясь более научно, соевый текстурат. Его задача – имитация мясной текстуры, а вкус достигается добавками разной степени натуральности. Этой технологии уже несколько десятков лет: соевые бобы перемалывают в муку, обезжиривают, перемешивают с водой, сушат и… собственно, все. Но в XXI веке об имитации мясных продуктов вспомнили вновь, причем на принципиально новом технологическом уровне: теперь в нашем лексиконе может появиться термин "искусственный тунец".

Создатели стартапа выбрали именно тунца по нескольким причинам. Для начала это самый популярный вид морепродуктов, при этом тунец – второй по количеству улова в дикой природе. По некоторым данным, за последние полвека его популяция сократилась на 60%, а изменение климата может привести к тому, что рыбы станет еще меньше. Кроме того, в отличие от, например, форели, тунца очень сложно выращивать в неволе: ему требуется чистая вода, разнообразный корм и большие пространства.

Поэтому первый вид искусственного мяса тунца, который предлагает стартап, – это клеточный продукт. Мышечная ткань рыбы выращивается из отдельных клеток в специальных биореакторах: грубо говоря, в пробирках. Клетки размножаются в искусственной среде, а затем из них формируют имитацию натуральной ткани. Разработчики утверждают, что полученный продукт не имеет абсолютно никаких отличий от настоящего.

Однако есть еще одна причина: популярность вегетарианской диеты. Веганы, не употребляющие в пищу даже рыбу, тоже могли бы заказывать суши или поке – блюда, в которых традиционно используется сырой тунец. Стоит упомянуть и людей с аллергией на рыбу и морепродукты. Но этим двум категориям потребителей клеточное мясо не подходит, поэтому стартап запустил производство растительного тунца. Для этого используется целых девять разных ингредиентов (правда, каких именно – секрет). Технология здесь примерно такая же, как для соевого мяса: сварить, измельчить, приготовить текстурат, пропитать вкусовыми добавками. Растительный тунец поступит в широкую продажу уже в 2022 году.

Вообще тенденции последнего времени таковы, что через какие-нибудь полвека у человечества есть все шансы полностью перейти на искусственную и синтезированную пищу. Пока в этом направлении делаются лишь первые шаги: существуют искусственная говядина и свинина, разрабатывается биореакторная курятина, а уж об имитаторах вкуса и ароматических добавках и вспоминать нечего. Если и дальше так пойдет, то животноводство, промышленное рыболовство, а затем и сельское хозяйство могут стать анахронизмами, как это произошло с собирательством и охотой на мамонтов. Кстати, у последнего пункта есть много общего с сегодняшней ситуацией: люди перестали питаться мамонтятиной именно потому, что предки слонов просто-напросто вымерли.

Так что на случай исчезновения тунца из вод Мирового океана у нас есть запасной вариант: биореакторы и текстурат из девяти растительных ингредиентов. Надеемся, что растения к тому моменту не вымрут. Хотя…

