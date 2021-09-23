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Астрономы предложили искать жизнь на полностью покрытых океаном планетах

Кто проживает на дне: ученые нашли новый класс планет, пригодных для жизни
наука

Человечество уже несколько десятилетий ищет признаки жизни на других планетах. Все теоретические выкладки говорят, что ее существование вполне вероятно, однако инопланетная жизнь до сих пор не обнаружена – ни простейших форм на планетах Солнечной системы, ни разумных цивилизаций с далеких звезд. В последнее время исследователи все чаще говорят, что мы, возможно, ищем не там и не то. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: depositphotos/Shad.off

Существует такое понятие, как конвергентная эволюция. В общих чертах это можно описать так: если живые существа разных видов развиваются в одинаковых условиях, то они будут похожи внешне. В качестве примера можно привести акул и китов. Акула – рыба, кит – млекопитающее, это совершенно разные виды, но при этом форма тела у них почти одинаковая, поскольку живут они в водной среде.

Долгое время считалось, что жизнь может существовать лишь на планетах земного типа – со схожей массой (а значит, и силой гравитации), расстоянием от звезды, составом атмосферы, климатом, наличием воды и так далее. И, согласно теории конвергентной эволюции, живые существа на них должны напоминать обитателей Земли.

Предполагалось, что разумные виды инопланетян гипотетически будут выглядеть, как в сериале "Звездный путь": две руки, две ноги, одна голова, два глаза – одним словом, почти как люди, за исключением каких-нибудь гребней или зеленой кожи. Да и вся остальная биосфера других планет считалась близкой к нашей: животные, растения, насекомые, бактерии…

В 80-х годах прошлого века подтвердилось, что вокруг других звезд, как и вокруг Солнца, тоже вращаются планеты. Астрономы назвали их экзопланетами и стали довольно быстро пополнять список все новыми и новыми открытиями.

Сегодня известно примерно 5 000 экзопланет, при этом планет земного типа – всего чуть более двух сотен, процент "новых Земель" довольно невысок. Вокруг других звезд вращается гораздо больше совсем других планет: они большие, горячие, покрыты океаном и обладают атмосферой, насыщенной водородом.

Астрономы из Кембриджского университета опубликовали в The Astrophysical Journal статью, в которой пишут, что жизнь можно (и нужно) искать не только на "двойниках Земли". В самом деле, если подавляющее большинство планет в других системах больше и горячее нашей, можно предположить, что и вероятность найти на них жизнь выше.

Такие планеты исследователи предлагают называть Hycean (к сожалению, русского термина пока не существует, а перевести это слово довольно сложно). Тщательно изучив одну из таких планет с номером K2-18b, астрономы пришли к выводу, что в ее обширном океане вполне могут обитать микробы или бактерии. Удивительно, что таких супер-Земель в окружающей нас Вселенной очень много, но мы до сих пор не уделяли им достаточного внимания.

Фото: depositphotos/peshkova

И здесь мы вновь возвращаемся к теории конвергентной эволюции. Судя по всему, пока ни о каких двуногих инопланетянах, похожих на людей, не может идти речь. Если условия на планете совершенно не такие, как на Земле, то и жизнь на ней будет принимать абсолютно другие формы, по крайней мере, на сушу никто не выйдет. Конечно, настоящие ученые всегда очень осторожны и рассуждают только о самых простых формах – микробах или (в крайнем случае) бактериях. Однако фантасты и футурологи давно пошли дальше.

Какой может быть высшая жизнь на гигантской планете, окруженной океаном? Можно было бы предположить, что из-за большой силы тяжести здесь не появится крупных организмов, поскольку их тела будут разрушены собственным весом. Но толща воды компенсирует гравитацию, поэтому размеры существ, живущих в таком океане, могут быть сопоставимы с земными.

Способ передвижения в жидкости земная эволюция придумала только один: отталкиваться от среды плавниками, хвостами, жгутиками и так далее. Можно теоретически допустить, что и инопланетные животные будут перемещаться схожим образом. И даже форма тела для океанских жителей должна быть в общих чертах одинаковой: вытянутый цилиндр, сжатый с концов, чтобы минимизировать сопротивление среды.

Одним словом, если в океанах других планет есть высшая жизнь, то это, как ни парадоксально звучит, могут быть существа, похожие на наших акул и китов. Конечно, это не больше чем гипотеза. Хотя…

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