Компания Стива Возняка составит карту космического мусора

Основатели космической компании Privateer Space Стив Возняк и Алекс Филдинг заявили о намерении запустить на орбиту спутники, которые составят карту космического мусора, окружающего нашу планету. О том, для чего это необходимо и почему проект лучше не откладывать, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Космическим мусором называют все те искусственные объекты, что остались на орбитах после использования. Маленькая потерянная гайка и многотонная отработавшая ракетная ступень в одинаковой степени относятся к этой категории. По мнению NASA, 95% всего, что сейчас есть в космосе, – это именно мусор. Вокруг Земли вращаются примерно 300 000 объектов общей массой до 5 000 тонн. В интернете можно найти впечатляющие иллюстрации, на которых каждый объект обозначен яркой точкой, и за облаком таких точек почти не видно поверхности планеты. Периодически в СМИ возникают заголовки "Скоро мы не увидим звезд за космическим мусором!".



На самом деле все обстоит немного не так. Брошенных и забытых объектов в космосе очень много, но заслонить небо они не смогут – поскольку их практически не видно. Даже если на орбите окажется объект размером с рояль, заметить его невооруженным взглядом будет очень сложно. Когда-нибудь видели пролетающую над вами Международную космическую станцию? Вряд ли. Ведь ее размер – 108 на 74 метра. При этом подавляющее большинство частиц космического мусора не превышают размера пуговицы.



На самом деле главная проблема космического мусора заключается не в его массе, а в его скорости. Когда орбиты двух частиц пересекаются, они проносятся друг мимо друга в 30 раз быстрее пули – со средней скоростью 10 километров в секунду! Если такой мусор столкнется с действующим космическим аппаратом, последствия будут катастрофическими.



В 2009 году российский нефункционирующий спутник "Космос-2251" столкнулся с американским Iridium 33. Массы аппаратов составляли 900 и 600 килограммов, их орбиты пересеклись под прямым углом, и в результате столкновения оба аппарата были полностью разрушены. При этом на орбите появилось примерно 600 осколков, большая часть из которых останется там на ближайшие 100 лет.



Беда в том, что никто точно не знает, сколько именно осколков мотается в космосе, где именно они находятся и с какой скоростью движутся. Если в ближайшее время человечество не займется генеральной уборкой, рано или поздно мы вообще потеряем возможность выходить в космос: любой аппарат, поднявшийся на орбиту, будет тут же обстрелян мусорной картечью и уничтожен.



Видео: YouTube/Privateer

Вот почему Стив Возняк и Алекс Филдинг планируют в феврале 2022 года запустить спутник Pono-1, а в апреле – Pono-2. Основная задача спутников – вовсе не уборка, а картографирование. Аппараты будут оборудованы датчиками и камерами, работающими с точностью до 4 микрон (по крайней мере, так утверждает Филдинг). С их помощью будет составлена точная 3D-карта орбитальных объектов, а уже потом, на втором этапе проекта, запустят "космические пылесосы". Это будут спутники, созданные японским стартапом Astroscale, которые начнут захватывать частицы космического мусора и направлять их в сторону Земли, рассчитывая орбиты так, чтобы они падали в пустынные районы.Алекс Филдинг говорит, что проект Privateer Space составит "космическую карту Google Maps", по которой затем смогут работать любые компании: и те, что планируют заниматься очисткой ближнего космоса, и те, что запускают космические корабли. Судя по всему, в скором времени ни одна ракета не сможет подняться в небо, не сверившись перед этим с картой пролета орбитальных обломков. Впрочем, если проект окажется удачным, такие мрачные перспективы человечеству не грозят и лет через 5–7 мы полностью очистим космический горизонт. Хотя…