Когда человечество пересядет на летающие автомобили

Летающие автомобили сегодня находятся в довольно странном положении: с одной стороны, постоянно приходят новости об очередном успешном полете, а с другой – аэрокары никак не выберутся из стадии концептов и инженерных моделей. Почему так происходит и как вообще поживает этот рынок, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



В фильме "Назад в будущее" Док Эммет Браун произнес фразу: "Там, куда мы направляемся, дороги не нужны!" Пару-тройку десятилетий назад инженеры, похоже, взяли эти слова в качестве девиза и приступили к разработке автомобилей, способных подниматься в небо. Поначалу никто не воспринимал эти проекты всерьез, и вполне резонно: все они были крайне неповоротливы на дорогах и безумно неуклюжи в небе. Да и в промежутках удовольствия владельцам не доставляли: чтобы взлететь, водитель должен был потратить полчаса на установку крыльев, а после посадки – еще столько же, чтобы сложить их. Хрустальная мечта фантастов о "флаерах" и "флипах" вдребезги разбивалась о суровую технологическую действительность.



Спустя какое-то время выяснилось, что крылья не очень-то и нужны. Мультикоптеры, поначалу появившиеся в качестве игрушек, показали, что полет на нескольких пропеллерах может стать им серьезной альтернативой. Размеры дронов росли, их взлетный вес увеличивался. В какой-то момент инженеры сообразили, что воздушные винты могут поднять в воздух не только видеокамеру или пиццу, но даже целый автомобиль. Кстати, от колес можно и вовсе отказаться: зачем ездить по дорогам, если винтовая схема позволяет точно маневрировать и приземляться почти в любом месте? Проекты грузопассажирских коптеров стали стремительно множиться, и к сегодняшнему дню уже никто не сомневается, что за ними будущее. Вот только когда оно наступит?



Летающий байк Xturismo. Фото: xturismo.com

У аэромобилей есть две главные проблемы, и первая из них – энергетическая. Для того чтобы тяжелый многовинтовой аппарат мог лететь быстро и далеко, нужно очень много энергии, гораздо больше, чем требуется самолету с таким же весом. Если электродвигатели сегодня способны выдавать большую мощность, то аккумуляторы давно достигли пика емкости и никак не перешагнут этот рубеж. Современные коптеры, способные поднять в воздух человека, не могут оставаться в воздухе больше 20–30 минут, после этого им требуется перезарядка. Инженеры ищут выходы и иногда даже ставят на свои летающие машины двигатели внутреннего сгорания. Скажем, японский стартап A.L.I. Technologies разработал летающий байк Xturismo. Аппарат весом 300 килограммов может нести одного пассажира в течение 40 минут на скорости до 100 километров в час. Бензиновый движок способен рекордно увеличить полетное время. Цена вопроса – полмиллиона долларов.



Китайский двухместный аэромобиль Xpeng X2 будет иметь чуть более гуманный ценник: обещают, что в 2024 году, когда машина выйдет в широкую продажу, она будет продаваться за 157 000 долларов. Но все же это электрический транспорт, а потому заявленное время полета – 35 минут, и это на пределе возможностей.



Xpeng X2. Фото: en.xiaopeng.com

Нехватка энергии – лишь первая беда летающих автомобилей. Вторая и не менее серьезная проблема – это отсутствие юридической базы. Да, именно так: для летающих машин до сих пор не существует единых ПВД – правил воздушного движения. В большинстве стран таких норм нет, а там, где они все-таки есть, правила настолько сложные и запутанные, что проще вообще не летать. Скажем, в США для владельцев аэромобилей обязательна лицензия пилота, а на ее получение нужно потратить много времени и денег, и еще не факт, что ее в итоге выдадут. Производители и тут пытаются отыскать лазейки. Шведский стартап Jetson One разработал (и даже уже "предраспродал") одноместный сверхлегкий коптер, пилотская лицензия для которого не нужна. Цена машины – 92 тысячи долларов, он способен подняться на высоту до 1,5 километра и лететь со скоростью 102 километра в час в течение все тех же 20 минут.

Есть и еще одна проблема, из-за которой небо никак не заполнится летающими машинами: люди их побаиваются. Все грузопассажирские коптеры пока выглядят как аттракционы для экстремалов, а для массовой "аэромобилизации" нужно, чтобы этот транспорт вызывал ощущение надежности и комфорта. Пока же аэромобили могут предложить пассажирам только адреналин. Человечество пересядет на летающий автомобиль только тогда, когда в него можно будет загрузить семью, собаку, рассаду и по небесным просторам неспешно отправиться на дачу. Хотя…

