Названы катаклизмы, способные уничтожить жизнь на Земле

Датский научный журналист Ларс Хенрик Огор опубликовал статью о том, что существованию жизни на Земле угрожают супервулканы. О сверхмощных извержениях и других опасных катаклизмах рассуждает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: depositphotos/ jamesgroup

Существует специальная шкала вулканической активности, в которой учитывается объем извергнутых пород и высота дымного столба. Верхнее значение – 8 баллов – это и есть "суперизвержение". Во время него на высоту более 25 километров выбрасывается более 1 000 кубических километров пепла. Но даже шестибалльное извержение способно вызвать эффект "вулканической зимы", когда на всей планете наступает серьезное похолодание.

Например, в 1991 году, когда взорвалась "огненная гора" Пинатубо на филиппинском острове Лусон, средняя температура на Земле понизилась на 0,5°C. Об извержениях силой 8 баллов мы, к счастью, знаем только от историков. Североамериканский супервулкан Йеллоустон за последние 2 миллиона лет просыпался трижды, в последний раз – примерно 75 тысяч лет назад. От взрывов распадались горные цепи, выбросы поднимались до верхней границы стратосферы, а пепел покрывал четверть материка.

Еще одна такая катастрофа может угрожать всей жизни на планете: пепел в атмосфере на годы перекроет солнечный свет, растения перестанут вырабатывать кислород, водоросли в океане погибнут, прервутся пищевые цепочки, множество видов вымрет от голода и морозов. Самое неприятное в том, что мегаизвержения невозможно прогнозировать, поэтому мы живем в прямом смысле "на пороховой бочке".



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Но супервулканы – далеко не единственная угроза жизни на Земле. Список довольно большой, и первой в нем значится глобальная ядерная война. Смертоносных факторов в ней сразу несколько, и каждый следующий страшнее предыдущего. Ударные волны ядерных взрывов разрушат города, сметут леса и водоемы. Многократно повысится уровень радиации, вызывая поражения живой ткани и последующие мутации. Разрушенная инфраструктура и потерянные технологии откатят человечество на несколько веков назад. Разразятся смертоносные эпидемии, гигантские пожары и наводнения. Затем наступит ядерная зима, очень похожая на вулканическую, и те, кто выживет при бомбардировках, погибнут в течение следующих темных и холодных лет.



Кстати, об эпидемиях. Последние события показали, что человечество пока не способно быстро и эффективно реагировать на биологические угрозы, и появление даже одного нового вируса приводит к значительному сокращению популяции. Точных цифр пока никто не назовет, но к концу пандемии коронавирусной инфекции нас на планете станет меньше на десятки миллионов. Конечно, вирусы чаще всего угрожают одному-двум видам, но если среди них найдется тот, кто сможет полностью уничтожить человечество, нам будет уже не важно – погибли ли мы вместе с остальной биомассой или нет.



Все это, если так можно выразиться, "внутренние" угрозы. Жизнь на нашей планете может исчезнуть и по причинам, пришедшим извне. Первое, что приходит на ум, – падение гигантского метеорита. Сегодня большинство ученых уверены в том, что динозавров погубил именно "космический булыжник". Порядка 66,5 миллиона лет назад 10-километровый астероид столкнулся с Землей. Сила взрыва была в 2 миллиона раз больше самой мощной термоядерной бомбы, созданной человечеством.



На планету обрушились все возможные несчастья, какие только можно представить: выброс триллионов тонн горных пород, мощнейшая ударная волна, страшные ураганы, цунами, обширные пожары и много лет без солнечного света, когда днем было так же темно, как лунной ночью, а средняя температура упала на 26°C. Погибла почти вся земная жизнь, а динозавры – самый многочисленный и разнообразный вид того времени, обитавший на всех континентах, – полностью вымерли.



Космос может отправить нам и другие смертоносные "приветы". Возможная сверхмощная вспышка на Солнце способна серьезно повлиять на земной климат, а кроме того парализовать работу всей электроники. Человечество останется без связи, почти всех накопленных данных, перестанет работать транспорт, медицинское оборудование, промышленность, и наступит новое средневековье с войнами, эпидемиями и прочими несчастьями. Вспышка сверхновой звезды на расстоянии меньше 10 световых лет от нас вызовет мощный выброс энергии, известный как гамма-всплеск. Жизнь на той стороне Земли, что будет обращена к сверхновой, гарантированно погибнет сразу же, а все живое на "теневой" стороне – чуть позже.



К сожалению, ни на один из вышеперечисленных вариантов человечество никак не может повлиять. Единственное, что нас успокаивает, – это статистика. Вероятности всех этих глобальных катастроф достаточно малы: и извержения супервулканов, и вспышки сверхновых, и падения гигантских астероидов происходят довольно редко даже по геологическим меркам. Опасность все-таки есть, и поэтому единственно возможный способ спасти цивилизацию – это как можно скорее выйти в большой космос, освоить межзвездные перелеты и найти (или построить) для человечества новый дом.

Конечно, это произойдет не завтра и не послезавтра, но будем верить, время у нас пока есть. Главное – не погибнуть от собственных рук, устроив ядерную войну, глобальную экологическую катастрофу или построив мощный искусственный интеллект, который однажды решит, что люди как вид планете не нужны. Очень хочется надеяться, что у человечества хватит ума, чтобы всего этого избежать. Хотя…

