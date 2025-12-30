Депутат Бессараб оценила предложение расширить доступ к единому пособию

Депутаты Госдумы предложили расширить доступ к единому пособию для семей с детьми. Как могут работать такие изменения и как они повлияют на благополучие россиян, разбиралась Москва 24.

Тысячи семей без поддержки?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с инициативой изменить критерии получения ежемесячного единого пособия на детей, пишет РИА Новости. Соответствующий законопроект направили на заключение в правительство РФ.

В настоящее время пособие выплачивается только тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в регионе.

Как отметила Останина, это ограничение лишает поддержки десятки тысяч российских семей. По прогнозам на 2026–2027 годы, выплаты смогут получать семьи лишь с 30% детей со всей страны (около 10 миллионов).





из пояснительной записки Предлагается установить, что единое пособие выплачивается также в случае незначительного превышения размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения. Такое превышение предлагается установить на уровне до 20%.

Для исправления ситуации парламентарий также предложила исключить из расчета права на пособие движимое и недвижимое имущество, полученное по наследству.

По мнению автора инициативы, это позволит сохранить право на поддержку для семей, которые формально могут лишиться ее из-за унаследованной собственности, не влияющей на реальный уровень достатка.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2026 года увеличатся выплаты семьям с детьми. Единовременное пособие при рождении вырастет до 28 773 рублей, а максимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года – до 83 021 рубля.

Кроме того, 1 января 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам при рождении ребенка до 1 миллиона рублей, которые не будут облагаться налогами и страховыми взносами. Сейчас предельная сумма такой необлагаемой выплаты составляет 50 тысяч рублей. Как пояснил зампред комитета Госдумы по бюджету Каплан Панеш, эта мера стимулирует бизнес участвовать в демографической политике.

Вопрос расчетов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24 пояснила, что величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов.

"В течение года сумма корректируется для тех граждан, у кого завершается срок предыдущей выплаты – пособие назначается на календарный год, и если по его окончании семья все еще находится в трудном финансовом положении, выплата пересматривается", – добавила депутат.

При этом сумма выплаты может составлять 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка в соответствующем регионе.

"Это пособие получают миллионы семей. Только на 2026 год на него выделено около 1,7 триллиона рублей. Кроме того, семьи могут получать не только единое пособие по рождению и воспитанию ребенка", – пояснила она.

Например, с 1 января 2026 года появится ежегодная семейная выплата для родителей, которые работали в 2025 году и чей доход соответствует критериям нуждаемости за рассматриваемый период, уточнила Бессараб.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Безусловно, семьям нужно помогать. Однако, прежде чем вводить новые меры, необходимо провести тщательные расчеты: сколько потребуется дополнительных средств на такую социальную гарантию. На сегодняшний день бюджет сбалансирован и уже обеспечивает увеличение всех соцвыплат и пособий, в том числе на детей.

В то же время она уточнила, что с 1 января в России повысятся пенсии для 38 миллионов получателей, вырастет МРОТ, а вместе с ним – зарплаты, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, по безработице. Повысятся все пособия, включая материнский капитал, а также все социальные доплаты – более чем на 6,8%.

"Сказать сейчас, сколько потребуется дополнительных средств для реализации предложенной инициативы, навскидку невозможно. Нужно изучить, сколько именно семей нуждаются в пособии, но при этом имеют доход чуть выше прожиточного минимума. Необходимо понять, насколько выше, в течение какого периода сохраняется такая ситуация, почему она возникает и остается ли актуальным критерий нуждаемости", – рассказала депутат.

Парламентарий отметила, что нередко основная проблема подобных законодательных предложений заключается в том, что авторы не указывают конкретные финансовые требования и источники выделения средств.

"В 1990-х существовала малоэффективная система, когда принимались законы, но 80% из них не были обеспечены бюджетом. Хорошие на бумаге, они реально работали лишь в 20% случаев. Чтобы избежать этого, сегодня Бюджетный кодекс требует, чтобы каждая законодательная инициатива сопровождалась финансово-экономическим обоснованием: сколько денег потребуется и откуда их взять", – напомнила Бессараб.

Депутат уточнила, что для финансирования новой меры необходимо либо сократить существующие расходы, либо перераспределить средства между статьями. Кроме того, нужно точно определить, сколько граждан от этого пострадает, какие выплаты придется снизить или какие национальные проекты могут оказаться недовыполненными.

"Мы понимаем, что нельзя просто "печатать деньги", чтобы не разгонять инфляцию, но при этом должны найти возможности для перераспределения бюджета, если такая задача будет поставлена", – резюмировала она.

При этом экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с Москвой 24 добавил, что подобная инициатива уже обсуждалась. Кроме того, ранее Владимир Путин поставил системную задачу по структурной трансформации экономики, в рамках которой был выделен и комплекс вопросов демографической политики.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий В данном случае речь идет о ситуациях, когда доход семьи начинает превышать порог нуждаемости, основанный на величине прожиточного минимума, и в результате семья автоматически лишается мер поддержки. Было четко указано правительству продумать вопрос о сохранении этих мер поддержки даже при превышении доходов определенной нормы.

Он уточнил, что в том же ключе обсуждалось, например, увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет. По мнению Масленникова, все это достаточно реалистично, но требует серьезной, вдумчивой и скрупулезной работы.