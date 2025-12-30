Форма поиска по сайту

30 декабря, 09:24

Общество

В РФ пособие при рождении ребенка превысит 28 тыс рублей в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 28 773 рублей с 1 февраля 2026 года, рассказали ТАСС в пресс-службе Социального фонда.

Там добавили, что вырастет и максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года. Его увеличат до 83 021 рубля.

В фонде отметили, что со следующего года единое пособие на детей до 17 лет в среднем по России составит 9,2 тысячи рублей, 13,8 тысячи рублей или 18,4 тысячи рублей в месяц, что соответствует 50, 75 и 100% прожиточного минимума на ребенка на 2026-й. При этом выплата новых пособий будет производиться с февраля, так как средства начисляют за предыдущий месяц.

Ранее в Госдуме предложили продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, а также повысить пособия до 75% от заработной платы. По мнению депутатов, из-за пособия в 40% от зарплаты молодые матери стремятся быстрее выйти на работу. При этом государство должно сделать так, чтобы ребенок дольше оставался с родителями.

