Юрист Балынин: семейная выплата будет предоставляться родителям двух и более детей

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Ежегодная семейная выплата будет предоставляться с 2026 года работающим родителям, воспитывающим двух и более детей, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе RT.

Эксперт пояснил, что данная выплата представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ.

Важным является то, что ежегодная семейная выплата ориентирована на поддержку семей, которые действительно в ней нуждаются. Помощь предоставляется только тем семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека.

Также отмечается, что при расчете размера выплаты учитываются особенности конкретного региона. Для этого используется прожиточный минимум, установленный именно в том субъекте, где проживает семья с детьми.

Назначением и перечислением ежегодной семейной выплаты будут заниматься территориальные отделения Социального фонда России. Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление. Сделать это можно дистанционно через портал "Госуслуги" либо лично – обратившись в Социальный фонд или МФЦ.

Балынин добавил, что в большинстве случаев собирать документы не потребуется, так как необходимые сведения будут получены через систему межведомственного взаимодействия.

Говоря об условиях получения выплаты, эксперт пояснил, что право на нее определяется на основе среднедушевого дохода семьи за год, предшествующий году назначения выплаты.

Для расчета нужно сложить доходы всех членов семьи и разделить их на количество человек. Полученная сумма не должна превышать 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Кроме того, будет проводится проверка имущественного положения семьи по тем же правилам, которые действуют при назначении единого пособия на детей.

Если семья соответствует всем условиям, размер выплаты рассчитывается как разница между фактически уплаченным налогом и налогом, который был бы начислен по ставке 6%. Таким образом, получателям выплаты возвращается большая часть уплаченного НДФЛ – 7 из 13%.

Кроме того, ежегодная семейная выплата назначается каждому из родителей отдельно, а ее размер зависит от дохода конкретного родителя.

Для наглядности эксперт привел пример. Если в регионе в 2025 году прожиточный минимум на душу населения составляет 18 200 рублей, то 1,5 прожиточного минимума равны 27 300 рублей.

В семье из двух родителей и двух детей, проживающей в таком регионе, для получения выплаты в 2026 году общий среднемесячный доход родителей в 2025 году не должен превышать 109 200 рублей, что соответствует 1 310 400 рублям в год.

Если оба родителя зарабатывают одинаково – по 54 600 рублей в месяц (655 200 рублей в год), то каждый из них сможет получить в 2026 году выплату в размере 45 864 рублей, что составляет 7% от годового дохода. В итоге максимальная сумма выплаты на обоих родителей в этом примере достигает 91 728 рублей.

Ранее Владимир Путин сообщил, что семейная налоговая выплата будет введена с 2026 года в дополнение к уже существующим льготам в России. На совещании по экономическим вопросам он подчеркнул, что данная выплата не отменяет других мер поддержки. Семьи смогут сохранить право на получение всех остальных выплат и льгот.