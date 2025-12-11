Путин: семейную налоговую выплату введут в дополнение к действующим льготам

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Семейная налоговая выплата будет введена в дополнение к уже действующим льготам в России. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства уточнил, что данную меру введут с 2026 года.

"Подчеркну, что семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется", – сказал президент.

Путин ранее подчеркнул, что система социальной поддержки в стране должна быть прозрачной и понятной для семей с детьми. Для этого необходимо постоянно анализировать эффективность всех мер, принимаемых в сфере семейной политики.

Российский лидер также заявлял, что работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам до 1 миллиона рублей при рождении ребенка без уплаты налогов и страховых взносов с 1 января 2026 года. До этого данная сумма была ограничена 50 тысячами.

По словам Путина, соответствующая мера является частью корпоративного демографического стандарта, который направлен на повышение участия бизнеса в достижении демографических целей.