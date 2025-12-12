12 декабря, 13:47Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России нейтрализовали беспилотник, который днем 12 декабря летел в сторону столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра Москвы, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы специалисты экстренных служб.
Атака БПЛА на столицу фиксировалась с ночи 12 декабря. В общей сложности было ликвидировано 9 беспилотников. На этом фоне в аэропорту Шереметьево введены ограничения.
Несмотря на ограничения, аэропорт продолжает обеспечивать прилет и вылет самолетов по согласованию с соответствующими органами. Однако воздушная гавань призвала пассажиров быть готовыми к более длительному ожиданию и возможным корректировкам в расписании. Сейчас ситуация в терминалах спокойная.