Шесть взрослых и ребенок пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Твери

Фото: телеграм-канал "Тверская область. Официально"

БПЛА атаковал жилой многоквартирный дом в Твери. В результате пострадали шесть взрослых и ребенок, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Королева, ЧП произошло на улице Оснабрюкской. В настоящее время в больницах находятся трое взрослых и один ребенок, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальные жители от госпитализации отказались.

В пункте временного размещения (ПВР) в школе расположились 22 человека, в том числе 5 детей. Людей обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости.

Королев заслушал доклады представителей регионального управления МЧС РФ, управления МВД, региональных министерств и руководства города, а также поручил завершить обследование дома, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры.

Ранее украинские дроны атаковали Чебоксары. В результате пострадали 14 человек.

Кроме того, были повреждены 15 зданий, в том числе 10 жилых домов. Комиссии уже закончили обследование пострадавших построек, а городские службы убрали придомовые территории.

Для жителей также организовали пункт временного размещения, в котором работают психологи и медицинские специалисты.

