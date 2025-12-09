Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары достигло 9 человек

Фото: телеграм-канал SHOT

9 человек, в том числе 1 ребенок, пострадали во время атаки беспилотников на Чебоксары, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

"В настоящее время все они находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – заявил Степанов в своем телеграм-канале.

Для жителей также доступен пункт временного размещения, развернутый на базе одной из школ, в котором работают психологи и медицинские специалисты. В это же время все экстренные службы города работают в усиленном режиме и устраняют последствия ЧП, подчеркнул вице-премьер.

"Прошу сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам информации", – резюмировал он.

Атака БПЛА на Чебоксары произошла утром 9 декабря. Из-за ЧП на ряде магистралей города ввели временные ограничения.

До этого средства противовоздушной обороны отразили атаку вражеских дронов над Волгоградской областью. В результате в одном из районов Волгограда зафиксировали падение обломков БПЛА. В ходе воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал.

