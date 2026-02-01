Форма поиска по сайту

01 февраля, 16:18

Политика

Медведев заявил, что военная победа в СВО уже просматривается

Фото: ТАСС/секретариат зампреда Совбеза РФ

Военная победа в СВО уже просматривается по целому ряду параметров. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

"Цели СВО были заявлены изначально президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Они практически с тех пор остаются неизменными. Там есть нюансы какие-то, но в целом они как были, так и есть", – отметил политик.

Он уточнил, что ему хотелось бы скорейшего достижения целей спецоперации на Украине. Победа России в СВО заключается в том числе в недопущении новых конфликтов, подчеркнул Медведев.

При этом президент Украины Владимир Зеленский обречен – как писал киевлянин Михаил Булгаков, "Аннушка уже разлила масло", добавил зампред Совбеза РФ.

Ранее политолог Алан Уотсон предположил, что глава киевского режима может сбежать из страны после завершения СВО. По его мнению, Зеленский попытается покинуть Украину, поскольку его государство в ходе конфликта осталось с 2 миллионами погибших, раненых и пропавших без вести военных. Жизни обычных граждан его не беспокоят, указал эксперт.

Лавров заявил, что Россия будет смотреть на реальные предложения по Украине

