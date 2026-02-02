Форма поиска по сайту

02 февраля, 21:54

Происшествия

Детсад в Дагестане, где отравились дети, был незаконно подключен к газопроводу

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Дагестан"

Частный детский сад в Дагестане, где дети отравились угарным газом, был незаконно подключен к газопроводу, сообщил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев в своем телеграм-канале.

По его словам, после инцидента с отравлением на место ЧП выехали специалисты АО "Газпром газораспределение Дагестан" для проведения проверки. В результате было установлено, что договор на поставку газа отсутствовал.

По предварительным данным, причиной отравления детей стала горелка, подключенная к газовой системе с использованием водяного шланга. Шихалиев указал, что это является грубым нарушением требований безопасности.

Об инциденте стало известно 2 февраля. В одном из детсадов села Параул в Карабудахкентском районе Дагестана отравились газом 10 детей. Они жаловались на слабость и тошноту.

При этом один из пострадавших поступил в Карабудахкентскую ЦРБ в тяжелом состоянии, но после оказания медпомощи его удалось стабилизировать. Состояние детей уже не вызывает опасений, указывали в региональном Минздраве. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

