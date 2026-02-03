Российская конькобежка Ольга Фаткулина дисквалифицирована за допинг

Фото: ТАСС/EPA/TODD KOROL

Призер Олимпиады Ольга Фаткулина дисквалифицирована на 12 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Организация не уточнила, какое запрещенное вещество было найдено в пробе спортсменки и когда произошло нарушение.

Дисквалификация вступила в силу с даты вынесения решения РУСАДА, то есть с 28 октября 2025 года. С учетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 3 декабря 2024-го, срок ее отстранения уже истек. При этом ранее о дисквалификации спортсменки не сообщалось.

До этого несовершеннолетнюю горнолыжницу из Красноярска, которая неоднократно становилась победительницей всероссийских соревнований, дисквалифицировали на 3 года из-за допинга. Девушка принимала мельдоний, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2016 года.