Предприниматели Москвы могут открыть свое дело с помощью курсов МБМ

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные предприниматели могут воспользоваться бесплатной образовательной поддержкой ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). За 2025 год учреждение оказало более 145 тысяч образовательных услуг, передал портал мэра и правительства столицы.

"Москва помогает как тем, кто только задумывается о собственном деле, так и действующим предпринимателям. За последние три года число оказанных образовательных услуг МБМ увеличилось в 1,7 раза", – рассказала руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Кроме того, МБМ в прошлом году начал создавать комплексную систему дистанционного обучения. Особой популярностью пользуется курс "Свое дело: начни сейчас" для начинающих предпринимателей. За два месяца участники учатся создавать бизнес под ключ, в 2025 году этот курс прошли более 6,1 тысячи человек.

Например, Мария Строганова занимается разработкой и внедрением комплексной системы управления персоналом на промышленных предприятиях. В процессе обучения участница составила карту открытия своего бизнеса. В результате ей удалось зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, собрать команду и найти первого клиента.

В свою очередь, курсы, созданные совместно с АНО "Мосстратегия", помогут повысить эффективность бизнеса. В частности, участники мини-курса "Свое дело: новый уровень" учатся сокращать издержки и увеличивать эффективность. В 2025 году более 350 человек присоединились к курсу.

В сентябре 2025 года открылся двухмесячный дистанционный курс "Свое дело: новый уровень ПРО" с персональным сопровождением. На курс зарегистрировались 139 человек.

Управляющая коммерческим развитием инженерной компании Светлана Николаева прошла оба курса. Она специализируется на производстве гидравлических подъемников и автоматизированных паркинговых систем.

"<…> инструменты, с которыми я познакомилась на курсе, помогают действовать на опережение. Они показывают не только узкие места, но и участки для улучшения, где проблем еще нет. Мы научились измерять хронометраж и видеть реальные потери, освоили методику встроенного качества и внедряем ее в свою работу", – отметила Николаева.

В конце прошлого года МБМ также открыл два тематических дистанционных курса. "ИИ‑помощник для предпринимателей" рассчитан на 14 дней и призван помочь бизнесменам внедрить современные технологии в рабочие процессы. Второй курс – мини‑программа "Переход на НДС: инструкция по применению". Он создан для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Помимо этого, МБМ активно проводит деловые и тематические мероприятия для предпринимателей. В 2025 году 563 подобных мероприятия посетили более 28 тысяч человек.

Ранее стало известно, что бизнес заключил 91,5 тысячи контрактов с применением торгового бота на портале поставщиков в 2025 году. Благодаря снижению начальной цены в рамках аукционов предприниматели смогли сэкономить 6 миллиардов рублей.

При этом активнее всего в аукционах в прошлом году принимали участие поставщики из Москвы, Подмосковья, Калужской области, Пермского края и Санкт-Петербурга.