05 февраля, 16:13

Экономика

В РФ в ближайшее время могут закрыться 10% ТЦ

Фото: 123RF.com/romanets

В ближайшие 2–3 года 10% торговых центров (ТЦ) в России закроются или перепрофилируются. Об этом в беседе с Национальной службой новостей заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

"Останутся только самые успешные. Будут работать в первую очередь районные, микрорайонные торговые центры в шаговой доступности, куда люди ходят за продуктами, товарами первой необходимости, минимальным набором фешен и за каким-то досугом", – указал эксперт.

Журналисты напомнили, что в 2025 году количество площадей в ТЦ, занимаемых магазинами одежды и обуви, сократилось на 10–15%. Шакиров добавил, что это "закономерный итог" развития маркетплейсов, чей оборот за последние 5 лет вырос в 10 раз.

"Им не надо платить за аренду, они делают большие скидки, поэтому конкурировать с ними бесполезно. По нашим прогнозам, 15–20% точек в сегменте фешен-ретейла в торговых центрах в этом году закроются", – указал он.

По словам специалиста, фешен-сегменту нужно будет перепрофилироваться на рестораны, кинотеатры и детские центры, что невозможно купить онлайн.

Ранее эксперты рассказывали, что торговые центры в России начали переформатировать в склады из-за падения спроса. По состоянию на начало четвертого квартала общий объем такого предложения по России составил 587 тысяч квадратных метров, или порядка 15% от всего вакантного предложения в стране. При этом на Москву и Подмосковье пришлось 13% от всего объема предложения по регионам.

