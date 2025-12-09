Эксперт Миронов объяснил причину массового закрытия ресторанов на Патриарших прудах

В Москве 348 ресторанов прекратили свою работу с начала 2025 года, сообщили СМИ. При этом больше всего заведений закрылось в районе Патриарших прудов. Что ждет столичный рынок общепита и почему закрываются точки в самых популярных местах, разбиралась Москва 24.

Массовое закрытие

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Район Патриарших прудов с начала 2025 года демонстрирует максимальное количество закрытий предприятий общественного питания по Москве. Такими данными поделилась старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости в консалтинговой компании Зульфия Шиляева с Агентством "Москва".

По данным аналитиков, с января 2025 года в столице открылось 559 новых заведений, в то время как 348 прекратили работу. Наибольшее количество новых точек зафиксировано на Тверской, Новослободской, Красной Пресне, а также в районе "Зиларт". Далее с небольшим отрывом идут Кузнецкий Мост, Покровка и Маросейка.





Зульфия Шиляева старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости Рекордсменом по закрытиям стал район Патриарших прудов с закрытиями Cape, CuttaCutta, Charlie, Amy, Bocconcino, 0,75 Please, "The Рыба", Lou Lou, Focacceria, Gutai, Nude, Santi, Garda Caffé, Grassa, Re:fresh.

В исследовании учитывались рестораны, пекарни, кафе, фуд-холлы и кофейни. При этом наиболее часто (30%) открывались кафе и кофейни, однако эта же категория является и лидером по закрытиям (24,14%), отметила Шиляева.

Также выяснилось, что в 2025 году открылось больше всего заведений европейской кухни (21,83%), при этом 10% из них специализируются на итальянской. Второе место занимают азиатские направления (17,11%), внутри которых наблюдается смещение интереса с японской кухни в сторону китайской и вьетнамской. Третью позицию делят различные форматы баров, включая винные и лаундж-заведения, с долей в 14,75%.

"Комплекс факторов"

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko

Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов рассказал Москве 24, что основная причина закрытия точек на Патриарших прудах кроется в значительном падении маржинальности (показатель, отражающий долю дохода в выручке организации) ресторанного бизнеса в столице, которое обусловлено комплексом факторов.

"Во-первых, наблюдается "переток" части потребителей из среднего сегмента. То есть аудитория, которую можно охарактеризовать как демократичную, стала тратить чуть меньше денег на посещение заведений общепита", – отметил эксперт.

Во-вторых, серьезную конкуренцию ресторанам составляет интенсивно развивающийся рынок готовой еды от ретейла, в частности супермаркетов. Этот сегмент отчасти "откусывает" долю у традиционного ресторанного рынка. В-третьих, отрасль столкнулась с острой нехваткой кадров. Это привело к резкому повышению оплаты труда и вынужденному найму неквалифицированных сотрудников, указал Миронов.





Сергей Миронов председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России В результате, во-первых, персонал стал дороже, а во-вторых, из-за низкой квалификации страдает эффективность: там, где должен работать один повар, по сути, работают два. Все эти элементы в совокупности сильно снизили рентабельность. В таких условиях локации с высокой стоимостью аренды, к которым, безусловно, относятся Патриаршие пруды, становятся экономически невыгодными для многих заведений.

Эксперт добавил, что низкая маржинальность не позволяет ресторанам оставаться на плаву, что и объясняет основную волну закрытий именно там.

"В принципе, закрытие грозит всем точкам, где сохраняется очень высокая арендная ставка. Таким образом, проблема не ограничивается только Патриаршими прудами. Аналогичная ситуация может наблюдаться и в других престижных районах столицы с дорогой арендой", – объяснил эксперт.

Также он отметил, что спад посещаемости происходит и в торговых центрах. Потребитель, который раньше ходил в ТЦ, теперь активно покупает товары онлайн на маркетплейсах. Соответственно, и рестораны теряют поток гостей. Поскольку торговые центры не готовы существенно снижать арендную плату, а прибыль у заведений общепита падает, в ближайшее время по этому сегменту тоже может прокатиться достаточно серьезная волна закрытий, подчеркнул Миронов.

В свою очередь, научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил в беседе с Москвой 24, что будущее ресторанного бизнеса напрямую зависит от реальных располагаемых доходов населения.

"При этом официальная статистика фиксирует не падение, а сокращение темпов роста реальной заработной платы. В связи с этим вероятно, что определенная часть населения с сокращающимися доходами может уйти с этого рынка, особенно в такой локации, как Патриаршие пруды, которая сама по себе является достаточно высокоценовой и элитной", – объяснил эксперт.





Георгий Остапкович научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Тем не менее существует устойчивый контингент, который привык к определенному сервису и вряд ли покинет Патриаршие пруды. Постоянные завсегдатаи, при условии отсутствия форс-мажорных обстоятельств, продолжат посещать свои заведения. Их лояльность обеспечит минимальную, но стабильную прибыль. В то же время те, кто позволял себе поход в ресторан импульсивно, начнут задумываться и, вероятно, "отсекутся", минимизируя подобные траты.

Таким образом, старый контингент останется основой для существования, в то время как поток случайных гостей сократится. Ключевым фактором для игроков рынка станет адаптация стратегий. Необходимо будет менять подходы, работать над качеством продукции и корректировать потребительскую корзину. Теоретически рынок станет несколько сокращаться и сужаться, но катастрофического упадка не произойдет, уверен Остапкович.

