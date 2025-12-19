Форма поиска по сайту

Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете США

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный сенатом законопроект об оборонном бюджете страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что объем оборонного бюджета на 2026 год составляет рекордный 901 миллиард долларов.

Среди прочего проект включает выделение госфинансирования на Украину в рамках программы закупок новых вооружений Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) на 2026 год в объеме 400 миллионов долларов. Аналогичную сумму Вашингтон планирует выделить и в 2027 году.

Общий объем внешней финансовой помощи Украине от стран Запада в период с 1 ноября прошлого года по 31 октября 2025 года составил 52 миллиарда долларов, в том числе 22,9 миллиарда за счет процентов с замороженных активов России.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал остановить финансирование Украины из бюджета Евросоюза из-за системной коррупции. Он раскритиковал многолетнее направление средств европейских жителей на Украину, указав, что Брюссель так и не предоставил точного отчета о расходовании выделенных денег.

