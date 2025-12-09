РИА Новости: Украина должна заплатить МВФ по долгам более 170 млн долларов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Украина 9 декабря 2025 года должна заплатить Международному валютному фонду (МВФ) по своим долгам свыше 170 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на график платежей организации.

Уточняется, что Киев обязан выплатить почти 126 миллионов единиц специальных прав заимствования, что равняется 171,4 миллиона долларов США. При этом общий долг Украины перед МВФ составляет свыше 14 миллиардов долларов.

Вероятно, он продолжит расти, так как ранее фонд заявил о расширении финансирования еще на 8,2 миллиарда долларов. Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак в беседе с журналистами заявила, что новые суммы не пойдут на погашение предыдущих долгов Киева.

Ожидается, что в конце 2025 года украинский госдолг достигнет 108,6% от валового внутреннего продукта (ВВП). В 2026 году госдолг может вырасти до 110,4% от ВВП. Рост самого ВВП в текущем году замедлится до 2% после 2,9% в 2024 году. Также, по данным МВФ, Украина по итогам года столкнется с ростом потребительских цен в 12,6% против 6,5% в 2024 году.

Ранее стало известно, что с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года Украина получила от стран Запада 52 миллиарда долларов, из которых 22,9 миллиарда составляют проценты с замороженных активов России. В эту сумму также не вошли поставки вооружений, средства на их покупку и инвестиции в военно-промышленный комплекс.

В это же время Еврокомиссия обсуждает два плана по закрытию дефицита финансирования Украины. Например, политики рассматривают возможность использовать гранты членов Евросоюза (ЕС) либо покрывать дефицит бюджета за счет средств из общего долга ЕС.

