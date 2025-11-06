Euractiv: в Европе разработаны два плана по закрытию дефицита финансирования Украины

Фото: 123RF.com/rommma

Еврокомиссия обсуждает два плана по закрытию дефицита финансирования Украины, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Euractiv.

Политики рассматривают возможность использовать гранты государств – членов Евросоюза (ЕС), либо покрывать дефицит украинского бюджета за счет средств из общего долга ЕС. Уточняется, что политики должны составить соответствующий документ, отражающий этот вопрос.

Эти две концепции станут лишь дополнением к так называемому репарационному кредиту, который до сих пор остается наиболее вероятным вариантом финансирования Киева. Эта идея предполагает, что средства России разблокируют только после уплаты ей "компенсации за разрушения инфраструктуры" на Украине.

Ранее лидеры ЕС решили отложить вопрос об использовании замороженных российских активов до декабря. Это было связано с тем, что Бельгия запросила более строгие гарантии того, что не будет одна нести ответственность за связанные с кредитами риски.

После этого бельгийский депозитарий Euroclear принял решение о разблокировке активов граждан России без наличия американской лицензии OFAC. Процесс разблокировки происходит при бельгийской лицензии, хотя раньше россиянам нужны были две лицензии регуляторов США и Евросоюза.

